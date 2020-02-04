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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 796797798799

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 55
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
18
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
29%
16
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 10:53

  vollena71 написав:
  uaprofi написав:а пополнить валютную виртуальную?

валютообмен с виртуальной гривневой

Я не пробовал, но думаю, что можно пополнить и в отделении платёжкой по номеру счёта (если на руках зелено-синяя котлета)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 11:01

Re: Конкорд

Дякую всім!

Тобто крім депокартки у відділенні нічого робити? А як її активувати і що треба для ІБ, чи все решта можна робити вже самотужки?

Чи можна фізичною карткою в доларах обійтись, а у гривні віртуальну зробити?
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 12:15

По информации из банки в пятницу опять ставки вниз ;(. Валюта вроде на 0,5 гривна на 1 ;(
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 13:04

  kreuz написав:Дякую всім!

Тобто крім депокартки у відділенні нічого робити? А як її активувати і що треба для ІБ, чи все решта можна робити вже самотужки?

Чи можна фізичною карткою в доларах обійтись, а у гривні віртуальну зробити?

Вам потрібен алгоритм?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 14:09

  Квесторе_поверніться написав:
  kreuz написав:Дякую всім!

Тобто крім депокартки у відділенні нічого робити? А як її активувати і що треба для ІБ, чи все решта можна робити вже самотужки?

Чи можна фізичною карткою в доларах обійтись, а у гривні віртуальну зробити?

Вам потрібен алгоритм?

Можна й так сказати.
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 14:16

Re: Конкорд

  kreuz написав:Можна й так сказати.

Формулюйте чітко задачу.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 15:38

  Flamingo написав:По информации из банки в пятницу опять ставки вниз ;(. Валюта вроде на 0,5 гривна на 1 ;(

Блін, куди ж ще нижче ?! На початку січня заходив сюди під 16,75, а зараз вже ледь до 15ти доповзає, а якщо під 14 то і під домом такі банки є
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