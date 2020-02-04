Додано: Сер 05 лют, 2020 11:01

Дякую всім!



Тобто крім депокартки у відділенні нічого робити? А як її активувати і що треба для ІБ, чи все решта можна робити вже самотужки?



Чи можна фізичною карткою в доларах обійтись, а у гривні віртуальну зробити?