Я не пробовал, но думаю, что можно пополнить и в отделении платёжкой по номеру счёта (если на руках зелено-синяя котлета)
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 лют, 2020 10:53
Я не пробовал, но думаю, что можно пополнить и в отделении платёжкой по номеру счёта (если на руках зелено-синяя котлета)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 05 лют, 2020 11:01
Re: Конкорд
Дякую всім!
Тобто крім депокартки у відділенні нічого робити? А як її активувати і що треба для ІБ, чи все решта можна робити вже самотужки?
Чи можна фізичною карткою в доларах обійтись, а у гривні віртуальну зробити?
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
Додано: Сер 05 лют, 2020 12:15
По информации из банки в пятницу опять ставки вниз ;(. Валюта вроде на 0,5 гривна на 1 ;(
Мои рефералки:
Додано: Сер 05 лют, 2020 13:04
Вам потрібен алгоритм?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 05 лют, 2020 14:09
Можна й так сказати.
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
Додано: Сер 05 лют, 2020 14:16
Re: Конкорд
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 05 лют, 2020 15:38
Додано: Сер 05 лют, 2020 17:52
Re: Конкорд
Ті шо під домом здається теж вже на низьклму старті
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
Додано: Сер 05 лют, 2020 17:54
Це Ви про які банки?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 05 лют, 2020 18:00
Re: Конкорд
Клас!
всьо по мріям дядяшІ!!!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
|