Отут viewtopic.php?p=4862389#p4862389 хіба незрозуміло питав?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 лют, 2020 19:31
Отут viewtopic.php?p=4862389#p4862389 хіба незрозуміло питав?
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
Додано: Сер 05 лют, 2020 19:51
Re: Конкорд
1. Дебетна в гривні і доларі, Ванакарта в доларі і гривні - неіменні.
Ложити на Вана ...знімати з дебетної.
2. Є можливості для входу і виходу налом і безналом.
3. Так.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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