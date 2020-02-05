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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 797798799800

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 55
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
18
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
29%
16
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 19:31

  Квесторе_поверніться написав:
  kreuz написав:Можна й так сказати.

Формулюйте чітко задачу.

Отут viewtopic.php?p=4862389#p4862389 хіба незрозуміло питав?
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 19:51

Re: Конкорд

  kreuz написав:1. Як сюди заходити треба, гривне-депо з депо-карткою і так само з доляром чи можна і без депо?

2.Чи є миттєві карти для безоплатного входу-виходу?

3. ІБ без приколів і комісій?

1. Дебетна в гривні і доларі, Ванакарта в доларі і гривні - неіменні.
Ложити на Вана ...знімати з дебетної.
2. Є можливості для входу і виходу налом і безналом.
3. Так.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 13:49

Re: Конкорд

В PlayMarket пишуть, що додали поповнення свої карток в ікону. Це правда? Без комісії?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 13:54

  Кочевник написав:В PlayMarket пишуть, що додали поповнення свої карток в ікону. Це правда? Без комісії?

Та Ви шо...вся прогресивна громадскість чекала з нетерпінням. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлень: 32166
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 14:15

Re: Конкорд

  Кочевник написав:Це правда?

Карты клиентов Concord Bank - 0%, карты любого банка Украины - 0.5%
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 14:19

  Квесторе_поверніться написав:
  Кочевник написав:Це правда?

Карты клиентов Concord Bank - 0%, карты любого банка Украины - 0.5%

И кому оно теперь надо :roll:
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 14:26

Re: Конкорд

  Stringer написав:И кому оно теперь надо

На хазяйстві пригодиться.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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