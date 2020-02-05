Отут viewtopic.php?p=4862389#p4862389 хіба незрозуміло питав?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 лют, 2020 19:31
Отут viewtopic.php?p=4862389#p4862389 хіба незрозуміло питав?
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
Додано: Сер 05 лют, 2020 19:51
Re: Конкорд
1. Дебетна в гривні і доларі, Ванакарта в доларі і гривні - неіменні.
Ложити на Вана ...знімати з дебетної.
2. Є можливості для входу і виходу налом і безналом.
3. Так.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 06 лют, 2020 13:49
Re: Конкорд
В PlayMarket пишуть, що додали поповнення свої карток в ікону. Це правда? Без комісії?
Додано: Чет 06 лют, 2020 13:54
Та Ви шо...вся прогресивна громадскість чекала з нетерпінням.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 06 лют, 2020 14:15
Re: Конкорд
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 06 лют, 2020 14:19
И кому оно теперь надо
Додано: Чет 06 лют, 2020 14:26
Re: Конкорд
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 06 лют, 2020 15:14
Лучше и ложить и снимать с дебетной. Переводить на ВанКарту или Виртуальную в Иконе. Так 100% будет без комиссии
Получить карту бесплатно и заработать на кешбеке:
Моно https://monobank.ua/r/G8Cu А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=5BMQLBFP1PX0
Додано: Чет 06 лют, 2020 19:07
Скажите, по грн. депо выплата %% в первый рабочий или в день размещения?
Додано: Чет 06 лют, 2020 19:16
Третий вариант - в последний рабочий каждого месяца
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