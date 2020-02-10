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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 798799800801

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 58
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
18
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
19
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:20

А куда дели валютообмен из мобильного приложения?
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vollena71
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:23

  vollena71 написав:А куда дели валютообмен из мобильного приложения?

Сейчас он в платежах
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 15:44

  Вкладчик1234 написав:
  vollena71 написав:А куда дели валютообмен из мобильного приложения?

Сейчас он в платежах

Не юзерфрендли стало :(
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 11:19

Re: Конкорд

Представитель бросил форум окончательно?
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
lubarec
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 23:36

  lubarec написав:Представитель бросил форум окончательно?

И банк реально теряет адептов...
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
ukrprom2014
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  #<1 ... 798799800801
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