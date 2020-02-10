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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:20
А куда дели валютообмен из мобильного приложения?
Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:23
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 07 лют, 2020 15:44
Не юзерфрендли стало
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Додано: Пон 10 лют, 2020 11:19
Re: Конкорд
Представитель бросил форум окончательно?
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
Додано: Пон 10 лют, 2020 23:36
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
Додано: Вів 11 лют, 2020 09:28
Да толку от банка.
ФОП счет сейчас спит, ибо 2 раза кинулу с курсом продажи валюты, больше 1000грн неустойка.
Доходную карту похерили. Долларовую in-joy похерили.
Сейчас держат только годовые долларовые депозиты.
И то подозреваю, что без боя $ забрать не получится.
Додано: Вів 11 лют, 2020 09:37
Смысл держать депозиты. С ихней системой мониторинга Вы в любой момент можете стать для них мошенником.
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