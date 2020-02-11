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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:20
А куда дели валютообмен из мобильного приложения?
+50 грн 6NULJO4 Промо-код Бонус к депозитам https://monobank.ua/r/bfJG Монобанк http://lx4.me/c/dsDbwysV Форвард Кококард https://a-bank.com.ua/t?a=31GTYIUNJ8X0 Абанк Зеленая https://todobankref.page.link/xeRB Мегабанк Todo
vollena71
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:23
vollena71 написав:
А куда дели валютообмен из мобильного приложения?
Сейчас он в платежах
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 15:44
Вкладчик1234 написав: vollena71 написав:
А куда дели валютообмен из мобильного приложения?
Сейчас он в платежах
Не юзерфрендли стало
карта с Бесплатная и еще кешбеком +300грн. в подарок тут: Подробно отвечу всем! http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ
ukrprom2014
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Додано: Пон 10 лют, 2020 11:19
Представитель бросил форум окончательно?
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
lubarec
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Додано: Пон 10 лют, 2020 23:36
lubarec написав:
Представитель бросил форум окончательно?
И банк реально теряет адептов...
карта с Бесплатная и еще кешбеком +300грн. в подарок тут: Подробно отвечу всем! http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ
ukrprom2014
Повідомлень: 599
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Додано: Вів 11 лют, 2020 09:28
ukrprom2014 написав:
И банк реально теряет адептов...
Да толку от банка.
ФОП счет сейчас спит, ибо 2 раза кинулу с курсом продажи валюты, больше 1000грн неустойка.
Доходную карту похерили. Долларовую in-joy похерили.
Сейчас держат только годовые долларовые депозиты.
И то подозреваю, что без боя $ забрать не получится.
vpchelko
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Додано: Вів 11 лют, 2020 09:37
vpchelko написав: ukrprom2014 написав:
И банк реально теряет адептов...
Да толку от банка.
ФОП счет сейчас спит, ибо 2 раза кинулу с курсом продажи валюты, больше 1000грн неустойка.
Доходную карту похерили. Долларовую in-joy похерили.
Сейчас держат только годовые долларовые депозиты.
И то подозреваю, что без боя $ забрать не получится.
Смысл держать депозиты. С ихней системой мониторинга Вы в любой момент можете стать для них мошенником.
Kevin
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Додано: Вів 11 лют, 2020 20:58
Kevin Шо вы мне пугаете, ну лежат под 5% сумма не превосходящая доход по ФОП счету.
vpchelko
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Додано: Вів 11 лют, 2020 21:28
vpchelko написав:
И то подозреваю, что без боя $ забрать не получится.
А если попробовать
заказать валюту
через сайт?
за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - 100 грн http://lx4.me/c/f83DSxSy при открытии депозита в Universal Bank 100 грн https://ubank.page.link/f5X3
ramaz
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Додано: Вів 11 лют, 2020 22:24
До этого еще дожить надо. Депо годовые до осени. То как они меняют тарифы по несколько раз в год...
vpchelko
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