Добрый день,
Не окончательно извините. Но на вопросы легче отвечать когда они в ЛС
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 лют, 2020 14:17
Добрый день,
Не окончательно извините. Но на вопросы легче отвечать когда они в ЛС
Concord bank: concord.ua
Додано: Сер 12 лют, 2020 18:30
Банк Конкорд Конкордушка всетаки лучший банк.Представитель здесь.Очень хорошо что Вы с нами.
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
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