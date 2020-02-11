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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 799800801802

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 58
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
18
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
19
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 14:17

  lubarec написав:Представитель бросил форум окончательно?

Добрый день,

Не окончательно :( извините. Но на вопросы легче отвечать когда они в ЛС
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 740
З нами з: 05.10.15
Подякував: 22 раз.
Подякували: 38 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 18:30

Банк Конкорд Конкордушка всетаки лучший банк.Представитель здесь.Очень хорошо что Вы с нами.
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
lubarec
 
Повідомлень: 333
З нами з: 21.03.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 27 раз.
 
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  #<1 ... 799800801802
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