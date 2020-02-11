Добрый день,
Не окончательно извините. Но на вопросы легче отвечать когда они в ЛС
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 лют, 2020 14:17
Добрый день,
Не окончательно извините. Но на вопросы легче отвечать когда они в ЛС
Concord bank: concord.ua
Додано: Сер 12 лют, 2020 18:30
Банк Конкорд Конкордушка все таки лучший банк.Представитель здесь.Очень хорошо что Вы с нами.
Востаннє редагувалось lubarec в Сер 12 лют, 2020 20:53, всього редагувалось 1 раз.
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
Додано: Сер 12 лют, 2020 19:00
За шо так банку хвалите?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 12 лют, 2020 19:01
Додано: Сер 12 лют, 2020 20:57
Квесторе_поверніться Доходная карта была очень не плохой.Ван картой также можна пользоваться ( % на остаток,кешбек,р2р).Тропинка.Представитель для быстрого решения вопросов здесь.
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
Додано: Сер 12 лют, 2020 21:00
Что вы все с этой тропинкой - где вы все деньги в примате берёте чтобы постоянно их выводить?
Додано: Сер 12 лют, 2020 21:25
проценты по виртуалке пока остаётся - 11%?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
об Алле: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4852402#p4852402
Додано: Сер 12 лют, 2020 22:15
Вкм то зачем? Если выводим значит где то берем. Нарример , "продав что-нибудь не нужное". Вы не поверите сколько в нашей стране людей либо не умеющих никак платить кроме как на приват, либо не имеющих никаких карт, кроме как привата.
Мои рефералки:
Додано: Сер 12 лют, 2020 22:59
У меня на работе так постоянно Ой, а можно я вам не наличными дам, а на карту скину. Я спрашиваю, вам номер карты какого банка продиктовать? А они: Приват, конечно
Получить карту бесплатно и заработать за это кешбек 50/100 грн:
Моно https://monobank.ua/r/G8Cu Форвард банк http://lx4.me/c/mzTSUKRf
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