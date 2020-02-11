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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 799800801802

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 58
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
18
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
19
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 14:17

  lubarec написав:Представитель бросил форум окончательно?

Добрый день,

Не окончательно :( извините. Но на вопросы легче отвечать когда они в ЛС
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 18:30

Банк Конкорд Конкордушка все таки лучший банк.Представитель здесь.Очень хорошо что Вы с нами.
Востаннє редагувалось lubarec в Сер 12 лют, 2020 20:53, всього редагувалось 1 раз.
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
lubarec
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 19:00

  lubarec написав:Банк Конкорд Конкордушка всетаки лучший банк.Представитель здесь.Очень хорошо что Вы с нами.

За шо так банку хвалите? :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32389
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 19:01

  Квесторе_поверніться написав:
  lubarec написав:Банк Конкорд Конкордушка всетаки лучший банк.Представитель здесь.Очень хорошо что Вы с нами.

За шо так банку хвалите? :)

за зеленую тропинку как минимум)
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 20:57

Квесторе_поверніться Доходная карта была очень не плохой.Ван картой также можна пользоваться ( % на остаток,кешбек,р2р).Тропинка.Представитель для быстрого решения вопросов здесь.
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
lubarec
 
Повідомлень: 335
З нами з: 21.03.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 27 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 21:00

Что вы все с этой тропинкой - где вы все деньги в примате берёте чтобы постоянно их выводить? :o
Vorlon
 
Повідомлень: 7949
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Подякував: 395 раз.
Подякували: 813 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 21:25

проценты по виртуалке пока остаётся - 11%?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
об Алле: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4852402#p4852402
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 22:15

  Vorlon написав:Что вы все с этой тропинкой - где вы все деньги в примате берёте чтобы постоянно их выводить? :o

Вкм то зачем? ;) Если выводим значит где то берем. Нарример , "продав что-нибудь не нужное". Вы не поверите сколько в нашей стране людей либо не умеющих никак платить кроме как на приват, либо не имеющих никаких карт, кроме как привата.
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  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 22:59

  Flamingo написав:
  Vorlon написав:Что вы все с этой тропинкой - где вы все деньги в примате берёте чтобы постоянно их выводить? :o

Вкм то зачем? ;) Если выводим значит где то берем. Нарример , "продав что-нибудь не нужное". Вы не поверите сколько в нашей стране людей либо не умеющих никак платить кроме как на приват, либо не имеющих никаких карт, кроме как привата.


У меня на работе так постоянно :D Ой, а можно я вам не наличными дам, а на карту скину. Я спрашиваю, вам номер карты какого банка продиктовать? А они: Приват, конечно :D
Получить карту бесплатно и заработать за это кешбек 50/100 грн:
Моно https://monobank.ua/r/G8Cu Форвард банк http://lx4.me/c/mzTSUKRf
jurasja
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З нами з: 14.12.16
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  #<1 ... 799800801802
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