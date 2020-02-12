Додано: Сер 12 лют, 2020 18:30

Банк Конкорд Конкордушка все таки лучший банк.Представитель здесь.Очень хорошо что Вы с нами.

Востаннє редагувалось lubarec в Сер 12 лют, 2020 20:53, всього редагувалось 1 раз.

https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.