В 50 банках процент на карту,с нее в приват,там или покупка валюты или в конкорд,а оттуда или нал или сеп в ощад на 2630 полугодовой
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 лют, 2020 06:07
В 50 банках процент на карту,с нее в приват,там или покупка валюты или в конкорд,а оттуда или нал или сеп в ощад на 2630 полугодовой
никому не верю
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