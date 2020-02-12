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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 800801802803

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 58
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
18
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
19
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 06:07

  Vorlon написав:Что вы все с этой тропинкой - где вы все деньги в примате берёте чтобы постоянно их выводить? :o

В 50 банках процент на карту,с нее в приват,там или покупка валюты или в конкорд,а оттуда или нал или сеп в ощад на 2630 полугодовой
никому не верю
sens
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  sens написав:
  Vorlon написав:Что вы все с этой тропинкой - где вы все деньги в примате берёте чтобы постоянно их выводить? :o

В 50 банках процент на карту,с нее в приват,там или покупка валюты или в конкорд,а оттуда или нал или сеп в ощад на 2630 полугодовой

Лишня возня...СоСо вже сам приймає з 50 банків.
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 09:11

  Квесторе_поверніться написав:СоСо вже сам приймає з 50 банків.

Это же только в мобайле ?
А планируется ли такой космос в веб-иконе ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 09:14

Квесторе_поверніться
С таким ажиотажем - не на долго.
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ukrprom2014
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  #<1 ... 800801802803
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