В 50 банках процент на карту,с нее в приват,там или покупка валюты или в конкорд,а оттуда или нал или сеп в ощад на 2630 полугодовой
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 лют, 2020 06:07
В 50 банках процент на карту,с нее в приват,там или покупка валюты или в конкорд,а оттуда или нал или сеп в ощад на 2630 полугодовой
никому не верю
Додано: Чет 13 лют, 2020 06:57
Лишня возня...СоСо вже сам приймає з 50 банків.
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Додано: Чет 13 лют, 2020 09:11
Это же только в мобайле ?
А планируется ли такой космос в веб-иконе ?
Додано: Чет 13 лют, 2020 09:14
Квесторе_поверніться
С таким ажиотажем - не на долго.
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Додано: Чет 13 лют, 2020 12:30
Re: Конкорд
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 13 лют, 2020 16:05
можна прочитати за тропінку?
+50грн !
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Додано: Чет 13 лют, 2020 16:16
Re: Конкорд
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
Додано: Чет 13 лют, 2020 16:34
Re: Конкорд
Глобалмані поремонтували в ікон25,поки веб веб версія,якщо треба користуйтесь. Підтримку до мучив)))
Додано: Чет 13 лют, 2020 16:59
Главное это маневры
никому не верю
Додано: Чет 13 лют, 2020 19:14
А ткните носом - где в веб-иконе эта дёргалка ?
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