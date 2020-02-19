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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 801802803804

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 58
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
18
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
19
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 20:29

  mustbe написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  mustbe написав:А планируется ли такой космос в веб-иконе ?

Є вже.

А ткните носом - где в веб-иконе эта дёргалка ?

Зайшов. Нема. Перепутав з Пишкою. :oops:
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 20:52

Re: Конкорд

Коли нараховуються бонуси по Онекарт?
Кочевник
 
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  #<1 ... 801802803804
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