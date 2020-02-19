Зайшов. Нема. Перепутав з Пишкою.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 лют, 2020 20:29
Зайшов. Нема. Перепутав з Пишкою.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 19 лют, 2020 20:52
Re: Конкорд
Коли нараховуються бонуси по Онекарт?
Додано: Чет 20 лют, 2020 09:05
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