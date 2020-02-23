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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 802803804805>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 58
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
18
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
19
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 20:29

  mustbe написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  mustbe написав:А планируется ли такой космос в веб-иконе ?

Є вже.

А ткните носом - где в веб-иконе эта дёргалка ?

Зайшов. Нема. Перепутав з Пишкою. :oops:
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 20:52

Re: Конкорд

Коли нараховуються бонуси по Онекарт?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 09:05

  Кочевник написав:Коли нараховуються бонуси по Онекарт?

Після проводки. Тільки на операціїв тсм,тільки не онлайн
tarasum
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 11:15

Давно не следил, подскажите кто в теме :)
Нужно будет поехать в страну, где в ходу "тугрики".
У КоКо курс мягких валют от МПС или свой, как его посмотреть?
Долларовая Виза или МС - что лучше?

Или может не париться, и платить кредиткой Моно...
(у Таси комиссия, у Привата курсы обычно не очень и чиповую карту покупать не охота)
tmp01
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 11:34

Re: Конкорд

  tmp01 написав:у Привата курсы обычно не очень и чиповую карту покупать не охота
До конца месяца можно оформить бесплатно карту ПриватБанка с чипом и именем с фото, но с рекламным индивидуальным дизайном. Возможно, изготят с кредитным BIN. ;)
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 грн — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank ► Велика 5
  • 50/100 грн — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 11:45

  MASolomko написав:
  tmp01 написав:у Привата курсы обычно не очень и чиповую карту покупать не охота
До конца месяца можно оформить бесплатно карту ПриватБанка с чипом и именем с фото, но с рекламным индивидуальным дизайном. Возможно, изготят с кредитным BIN. ;)

О, спасибо!
А где об этом почитать можно?

п.с. зашел на carddesign.privatbank.ua - не вижу бесплатных вариантов....
tmp01
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 14:18

Re: Конкорд

  tmp01 написав:зашел на carddesign.privatbank.ua - не вижу бесплатных вариантов....
Нужно выбрать категорию "Безкоштовни". В данный момент там есть два варианта. Правда, не уверен, что на такой карте будет чип и безконтакт.
КОКО-кард от Форварда: http://lx4.me/c/aFmvLvVS
Кащей
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:30

А чо эт сёдня Лушый СЭП так долго отправлял?
Обычно в опервремя в течение 15 мин уходит, а седня с 10 до 11 был мертвый сезон, гроши ток 11:02 типа выпихнули.
У меня все уже везде поприходило, даж от Алки, ток от Лушего дето бродит :(

АП 11:50. Ооо, зашел СЭП и от Лушего, на 50 мин опоздал :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 12:17

  mustbe написав:
  Vorlon написав:Зачем вам та Дебетовая без депозитов? Гривневую закрыл в декабре нафиг.

Хорошая карта. Не уникальная, но - хорошая.
Бесплатная, принимает тропинку, вход-выход - бесплатный, умеет сэпить.
Зачем закрывать - не понимаю.
Хай будет на хозяйстве, каши не просит

Тож для входу/виходу достатньо мати Дебетову? А для чого тоді Ванкард?
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 12:26

Re: Конкорд

  kreuz написав:А для чого тоді Ванкард?

Там прОцент капає.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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