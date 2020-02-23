Зайшов. Нема. Перепутав з Пишкою.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 лют, 2020 20:29
Зайшов. Нема. Перепутав з Пишкою.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 19 лют, 2020 20:52
Re: Конкорд
Коли нараховуються бонуси по Онекарт?
Додано: Чет 20 лют, 2020 09:05
Додано: Чет 20 лют, 2020 11:15
Давно не следил, подскажите кто в теме
Нужно будет поехать в страну, где в ходу "тугрики".
У КоКо курс мягких валют от МПС или свой, как его посмотреть?
Долларовая Виза или МС - что лучше?
Или может не париться, и платить кредиткой Моно...
(у Таси комиссия, у Привата курсы обычно не очень и чиповую карту покупать не охота)
Додано: Чет 20 лют, 2020 11:34
Re: Конкорд
До конца месяца можно оформить бесплатно карту ПриватБанка с чипом и именем с фото, но с рекламным индивидуальным дизайном. Возможно, изготят с кредитным BIN.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Чет 20 лют, 2020 11:45
О, спасибо!
А где об этом почитать можно?
п.с. зашел на carddesign.privatbank.ua - не вижу бесплатных вариантов....
Додано: Чет 20 лют, 2020 14:18
Re: Конкорд
Нужно выбрать категорию "Безкоштовни". В данный момент там есть два варианта. Правда, не уверен, что на такой карте будет чип и безконтакт.
КОКО-кард от Форварда: http://lx4.me/c/aFmvLvVS
Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:30
А чо эт сёдня Лушый СЭП так долго отправлял?
Обычно в опервремя в течение 15 мин уходит, а седня с 10 до 11 был мертвый сезон, гроши ток 11:02 типа выпихнули.
У меня все уже везде поприходило, даж от Алки, ток от Лушего дето бродит
АП 11:50. Ооо, зашел СЭП и от Лушего, на 50 мин опоздал
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 24 лют, 2020 12:17
Тож для входу/виходу достатньо мати Дебетову? А для чого тоді Ванкард?
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
Додано: Пон 24 лют, 2020 12:26
Re: Конкорд
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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