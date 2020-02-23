Так у ВанКарда все тож самое, но обнал платный, и есть 11% на остаток
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 лют, 2020 12:32
Re: Конкорд
Так у ВанКарда все тож самое, но обнал платный, и есть 11% на остаток
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 24 лют, 2020 12:38
Ага, знайшов. Дебет для входу/виходу, а Ванкард для заробітку % і КБ. А КБ лише 1% і тіко на кредитні, чи в дебетному режимі так само?
Віртуальна в доларах ті ж 3% платить на залишок?
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
|