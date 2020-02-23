RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Конкорд

Конкорд
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 802803804805

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 58
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
18
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
19
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 12:32

Re: Конкорд

  kreuz написав:А для чого тоді Ванкард?

Так у ВанКарда все тож самое, но обнал платный, и есть 11% на остаток
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 30477
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2428 раз.
Подякували: 3549 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 12:38

  Квесторе_поверніться написав:
  kreuz написав:А для чого тоді Ванкард?

Там прОцент капає.

Ага, знайшов. Дебет для входу/виходу, а Ванкард для заробітку % і КБ. А КБ лише 1% і тіко на кредитні, чи в дебетному режимі так само?

Віртуальна в доларах ті ж 3% платить на залишок?
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz
 
Повідомлень: 2277
З нами з: 10.12.07
Подякував: 124 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 802803804805
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lel, liliya_logical, sauvignon і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (8042)
24.02.2020 12:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.