Так у ВанКарда все тож самое, но обнал платный, и есть 11% на остаток
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Додано: Пон 24 лют, 2020 12:32
Re: Конкорд
Так у ВанКарда все тож самое, но обнал платный, и есть 11% на остаток
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 24 лют, 2020 12:38
Ага, знайшов. Дебет для входу/виходу, а Ванкард для заробітку % і КБ. А КБ лише 1% і тіко на кредитні, чи в дебетному режимі так само?
Віртуальна в доларах ті ж 3% платить на залишок?
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
Додано: Пон 24 лют, 2020 13:17
Однаково 1%
КОКО карта + 100грн https://cutt.ly/9rTRNIi
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Пон 24 лют, 2020 13:58
Re: Конкорд
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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