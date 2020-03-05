Конкорд
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Додано: Сер 04 бер, 2020 12:21
stas_rst написав: Вкладчик1234 написав:
Где-то в 10.58 подал заявку на продажу долларов по 24.92 в икон25 (обычное физлицо, если что).
Банк закрыл заявку без согласования со мной по 24.85, после 11.00.
О 10.40 встиг вивести по курсу 24.92
Ви, мабуть, потрапили на списання-зарахування в період зміни онлайн-курсів.
Прикро, звичайно. Хоча 6 копійок Ви все рівно виграли на моменті. Уже 24.79
Видимо да.
Но непонятно, почему заявка например не ушла в "забракованные"? Такое уже бывало.
Сумма некритичная как для меня, так и для банка. Но ситуация неприятная, и интересно как банк будет реагировать и что-то решать
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Додано: Сер 04 бер, 2020 12:54
Вкладчик1234 написав:
интересно как банк будет реагировать и что-то решать
грамотно напишуть, що в момент списання процесинг врахував новий курс. На скільки вони виставляють затримку при зміні курсу, ніхто не напише. У нас з Вами різниця 20 хв.
Десь посередині і міняли курс. Тобто о 10.50-10.55
Операції були в "стопі".
Я не технічний фахівець. Просто маю версію
stas_rst
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Додано: Сер 04 бер, 2020 19:50
wolt450 написав:
І до Конкорду пошесть добралася
задвоїли сьогодні суму за 27.02
В мене сьогодні за зняття готівки. Підтримка сказала, що 0,1% в день овер. Гасіть. А оскаржувати операцію сказала, щоб через Алку, звертаючись в їх відділення.
anikola13
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Додано: Сер 04 бер, 2020 21:04
anikola13, Алла Вас отправит к банку-эмитенту. Он должен к ним обратиться.
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MASolomko
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:25
вчора закинув о 10 вечора тестовий СЕП з Конкорду на ТАС.
З практики, коли прилетить на ТАС ? Дякую
stas_rst
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:27
stas_rst, до 11:00 уже д.б. а седня в 9:20 была СМСка о реальной отправке?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:39
clientage написав: stas_rst
, до 11:00 уже д.б.
а седня в 9:20 была СМСка о реальной отправке?
смс було о 9.20 сьогодні (як ви з часом вгадали? чи це константа процесингу???). Списання в айконі на суму переводу - одразу ж вчора по факту.
ПС. Уже прилетіло. Оперативно. ЛуДший банк
ППС. Поки летіло, ТАС підняв на 15 коп. онлайн-продаж. Хоча тренди останніх двох років на 8 березня інші - спочатку падіння на 20-30 коп., потім після 10-11 березня - вверх на 40-50 коп.
stas_rst
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