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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 806807808809

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 58
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
18
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
19
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 12:21

  stas_rst написав:
  Вкладчик1234 написав:Где-то в 10.58 подал заявку на продажу долларов по 24.92 в икон25 (обычное физлицо, если что).
Банк закрыл заявку без согласования со мной по 24.85, после 11.00.

О 10.40 встиг вивести по курсу 24.92
Ви, мабуть, потрапили на списання-зарахування в період зміни онлайн-курсів.
Прикро, звичайно. Хоча 6 копійок Ви все рівно виграли на моменті. Уже 24.79

Видимо да.
Но непонятно, почему заявка например не ушла в "забракованные"? Такое уже бывало.

Сумма некритичная как для меня, так и для банка. Но ситуация неприятная, и интересно как банк будет реагировать и что-то решать
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 12:54

Re: Конкорд

  Вкладчик1234 написав:интересно как банк будет реагировать и что-то решать

грамотно напишуть, що в момент списання процесинг врахував новий курс. На скільки вони виставляють затримку при зміні курсу, ніхто не напише. У нас з Вами різниця 20 хв.
Десь посередині і міняли курс. Тобто о 10.50-10.55
Операції були в "стопі".
Я не технічний фахівець. Просто маю версію
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 19:50

  wolt450 написав:І до Конкорду пошесть добралася
задвоїли сьогодні суму за 27.02

В мене сьогодні за зняття готівки. Підтримка сказала, що 0,1% в день овер. Гасіть. А оскаржувати операцію сказала, щоб через Алку, звертаючись в їх відділення.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 21:04

Re: Конкорд

anikola13, Алла Вас отправит к банку-эмитенту. Он должен к ним обратиться.
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MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:25

вчора закинув о 10 вечора тестовий СЕП з Конкорду на ТАС.
З практики, коли прилетить на ТАС ?
Дякую
stas_rst
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:27

stas_rst, до 11:00 уже д.б.
а седня в 9:20 была СМСка о реальной отправке?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:39

  clientage написав:stas_rst, до 11:00 уже д.б.
а седня в 9:20 была СМСка о реальной отправке?

смс було о 9.20 сьогодні (як ви з часом вгадали? чи це константа процесингу???). Списання в айконі на суму переводу - одразу ж вчора по факту.
ПС. Уже прилетіло. Оперативно. ЛуДший банк :)
ППС. Поки летіло, ТАС підняв на 15 коп. онлайн-продаж. Хоча тренди останніх двох років на 8 березня інші - спочатку падіння на 20-30 коп., потім після 10-11 березня - вверх на 40-50 коп.
stas_rst
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  #<1 ... 806807808809
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