Додано: П'ят 06 бер, 2020 13:39

Еще 4.03 Банк прислал на Вайбер приглашение на празднование "Дня весни та краси" с "шампанским, пряниками и конфетами" 6.03 после 11:00, пригласил в отделение на Яр.Валу, Киев. Зашла в 12:10 (были другие дела, дай, думаю, посмотрю заодно),за "барной стойкой" (она же рецепция) никого и ничего не было, только сотрудники действительно пили за соседней дверью. Возникает вопрос, зачем эта дешевая замануха, или все выпили за час?Мелочь, конечно, но как-то противно, что ли. И раньше часто подобная ерунда приходила, никогда не ходила, тут просто зашла по случаю. Интересно, оно всегда так?Конечно, оф. представитель и в куда более важных вопросах никогда не помогал, но просто хотелось бы получить ответ на простой вопрос: "Зачем?"Спасибо, что "поздравили" с праздником, уважаемый "Конкорд"!