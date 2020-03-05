Вкладчик1234 написав:интересно как банк будет реагировать и что-то решать
грамотно напишуть, що в момент списання процесинг врахував новий курс. На скільки вони виставляють затримку при зміні курсу, ніхто не напише. У нас з Вами різниця 20 хв. Десь посередині і міняли курс. Тобто о 10.50-10.55 Операції були в "стопі". Я не технічний фахівець. Просто маю версію
clientage написав:stas_rst, до 11:00 уже д.б. а седня в 9:20 была СМСка о реальной отправке?
смс було о 9.20 сьогодні (як ви з часом вгадали? чи це константа процесингу???). Списання в айконі на суму переводу - одразу ж вчора по факту. ПС. Уже прилетіло. Оперативно. ЛуДший банк ППС. Поки летіло, ТАС підняв на 15 коп. онлайн-продаж. Хоча тренди останніх двох років на 8 березня інші - спочатку падіння на 20-30 коп., потім після 10-11 березня - вверх на 40-50 коп.
Еще 4.03 Банк прислал на Вайбер приглашение на празднование "Дня весни та краси" с "шампанским, пряниками и конфетами" 6.03 после 11:00, пригласил в отделение на Яр.Валу, Киев. Зашла в 12:10 (были другие дела, дай, думаю, посмотрю заодно),за "барной стойкой" (она же рецепция) никого и ничего не было, только сотрудники действительно пили за соседней дверью. Возникает вопрос, зачем эта дешевая замануха, или все выпили за час? Мелочь, конечно, но как-то противно, что ли. И раньше часто подобная ерунда приходила, никогда не ходила, тут просто зашла по случаю. Интересно, оно всегда так? Конечно, оф. представитель и в куда более важных вопросах никогда не помогал, но просто хотелось бы получить ответ на простой вопрос: "Зачем?" Спасибо, что "поздравили" с праздником, уважаемый "Конкорд"!
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