Додано: П'ят 06 бер, 2020 15:39

Зашло 200грн+

По всей видимости - компенсация за "историю" с валютообменом.



Никто не писал, ни звонил, (пока).



Вобщем, "конкордушка лудший!" в очередной раз

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин