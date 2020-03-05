А де там ресепшн? За той стойкой охранник сидит. Я обычно мимо прохожу и иду за дверь слева, а прямо там кассы.
Мы ж вас ждали, вам в двери налево смелее нуна было
С весною!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 бер, 2020 15:32
Re: Конкорд
А де там ресепшн? За той стойкой охранник сидит. Я обычно мимо прохожу и иду за дверь слева, а прямо там кассы.
Мы ж вас ждали, вам в двери налево смелее нуна было
С весною!
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 06 бер, 2020 15:37
Да не было там ни одного посетителя, кроме меня.
Не верю, что за час все "разобрали". И не думаю, что все прямо ринулись туда на "бокал шампанского". Никогда раньше не ходила и сейчас бы не пошла, если б не надо было карту пополнить.
А вообще хотелось бы получить ответ от оф. представителя.
Это все ерунда, конечно, просто противно. Мелочь, а противно. И "лицо" банка, так сказать.
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 15:39
Зашло 200грн+
По всей видимости - компенсация за "историю" с валютообменом.
Никто не писал, ни звонил, (пока).
Вобщем, "конкордушка лудший!" в очередной раз
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 06 бер, 2020 15:39
Ту стойку и имела в виду.
Думаю, сотрудники меня и так тихо ненавидели, что я приперлась в разгар "гулянки" ) Особенно в кассе, куда мне, собственно, и надо было.
Спасибо
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 15:42
Так вроді 300 мало бути.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 15:48
Там почти 300грн, округлил.
Выписка показывает, что это + за тот обмен валют
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 06 бер, 2020 16:30
Из Банка перезвонили, извинились и обещали сорри-бонус
Даже готовы были везти мне его домой, но я уже решила отложить до вторника, чтоб не мучить еще и сотрудника.
Спасибо, реакция просто молниеносная И приятно, что так реагируют
+50 грн. при подтверждении заявки на открытие депозита по акции: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 16:40
Re: Конкорд
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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