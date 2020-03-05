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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 807808809810

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 58
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
18
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
19
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 15:32

Re: Конкорд

  Annet_ написав:отделение на Яр.Валу, Киев. Зашла в 12:10 (были другие дела, дай, думаю, посмотрю заодно),за "барной стойкой" (она же рецепция) никого и ничего не было

А де там ресепшн? За той стойкой охранник сидит. Я обычно мимо прохожу и иду за дверь слева, а прямо там кассы.
Мы ж вас ждали, вам в двери налево смелее нуна было :)
С весною!
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 15:37

  Игорь Алексеевич написав:
  Annet_ написав:Зашла в 12:10 (были другие дела, дай, думаю, посмотрю заодно)

там много таких проходящих типа мимо))

Да не было там ни одного посетителя, кроме меня.
Не верю, что за час все "разобрали". И не думаю, что все прямо ринулись туда на "бокал шампанского". Никогда раньше не ходила и сейчас бы не пошла, если б не надо было карту пополнить.
А вообще хотелось бы получить ответ от оф. представителя.
Это все ерунда, конечно, просто противно. Мелочь, а противно. И "лицо" банка, так сказать.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 15:39

Зашло 200грн+
По всей видимости - компенсация за "историю" с валютообменом.

Никто не писал, ни звонил, (пока).

Вобщем, "конкордушка лудший!" в очередной раз
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 15:39

  clientage написав:
  Annet_ написав:отделение на Яр.Валу, Киев. Зашла в 12:10 (были другие дела, дай, думаю, посмотрю заодно),за "барной стойкой" (она же рецепция) никого и ничего не было

А де там ресепшн? За той стойкой охранник сидит. Я обычно мимо прохожу и иду за дверь слева, а прямо там кассы.
Мы ж вас ждали, вам в двери налево смелее нуна было :)
С весною!

Ту стойку и имела в виду.
Думаю, сотрудники меня и так тихо ненавидели, что я приперлась в разгар "гулянки" :-)) Особенно в кассе, куда мне, собственно, и надо было.
Спасибо :-)
+50 грн. при подтверждении заявки на открытие депозита по акции: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 15:42

  Вкладчик1234 написав:Зашло 200грн+
По всей видимости - компенсация за "историю" с валютообменом.

Никто не писал, ни звонил, (пока).

Вобщем, "конкордушка лудший!" в очередной раз

Так вроді 300 мало бути. :wink:
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 15:48

  Квесторе_поверніться написав:Так вроді 300 мало бути.

Там почти 300грн, округлил.
Выписка показывает, что это + за тот обмен валют
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 16:30

  Annet_ написав:Еще 4.03 Банк прислал на Вайбер приглашение на празднование "Дня весни та краси" с "шампанским, пряниками и конфетами" 6.03 после 11:00, пригласил в отделение на Яр.Валу, Киев. Зашла в 12:10 (были другие дела, дай, думаю, посмотрю заодно),за "барной стойкой" (она же рецепция) никого и ничего не было, только сотрудники действительно пили за соседней дверью. Возникает вопрос, зачем эта дешевая замануха, или все выпили за час? :?
Мелочь, конечно, но как-то противно, что ли. И раньше часто подобная ерунда приходила, никогда не ходила, тут просто зашла по случаю. Интересно, оно всегда так?
Конечно, оф. представитель и в куда более важных вопросах никогда не помогал, но просто хотелось бы получить ответ на простой вопрос: "Зачем?"
Спасибо, что "поздравили" с праздником, уважаемый "Конкорд"!

Из Банка перезвонили, извинились и обещали сорри-бонус ;-)
Даже готовы были везти мне его домой, но я уже решила отложить до вторника, чтоб не мучить еще и сотрудника.
Спасибо, реакция просто молниеносная :) И приятно, что так реагируют :)
+50 грн. при подтверждении заявки на открытие депозита по акции: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Промо-код: DNVFS7A
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 16:40

Re: Конкорд

  Annet_ написав:Из Банка перезвонили, извинились и обещали сорри-бонус

Як вони Вас вичислили?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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