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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 бер, 2020 19:59
uaprofi написав:Annet_
выходит они таки нас читают)
ось це і є майбутнє що наступило вже сьоогдні - нічого ні від кого не сховаєш,
бо інтернет знає все про всіх
і репутаційні збитки будуть найдорожчі і найгірші.
чим далі тим більше.
Хто це усвідомив - той молодець
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Додано: Суб 07 бер, 2020 09:15
Annet_ написав: Annet_ написав:
Еще 4.03 Банк прислал на Вайбер приглашение на празднование "Дня весни та краси" с "шампанским, пряниками и конфетами" 6.03 после 11:00, пригласил в отделение на Яр.Валу, Киев. Зашла в 12:10 (были другие дела, дай, думаю, посмотрю заодно),за "барной стойкой" (она же рецепция) никого и ничего не было, только сотрудники действительно пили за соседней дверью. Возникает вопрос, зачем эта дешевая замануха, или все выпили за час?
Мелочь, конечно, но как-то противно, что ли. И раньше часто подобная ерунда приходила, никогда не ходила, тут просто зашла по случаю. Интересно, оно всегда так?
Конечно, оф. представитель и в куда более важных вопросах никогда не помогал, но просто хотелось бы получить ответ на простой вопрос: "Зачем?"
Спасибо, что "поздравили" с праздником, уважаемый "Конкорд"!
Из Банка перезвонили, извинились и обещали сорри-бонус
Даже готовы были везти мне его домой, но я уже решила отложить до вторника, чтоб не мучить еще и сотрудника.
Спасибо, реакция просто молниеносная
И приятно, что так реагируют
Вам очень повезло. Мне не то что шампанского, а вообще нихрена не досталось
Я клиент банка почти 4 года, не снимал деньги когда с 14% упало до 11%, когда все остальные выносили.
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Додано: Суб 07 бер, 2020 09:25
freelanc написав:
Я клиент банка почти 4 года
Нее, ну вы ж не девочка... Вам поднесут стаканчик мохито на Покрова, правда нуна хотя бы одну стреляную гильзу с запахом пороха от калаша принести
... делайте хоть что-нибудь!
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