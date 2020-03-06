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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 808809810811

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 59
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
19
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
19
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 19:59

  uaprofi написав:Annet_
выходит они таки нас читают)



ось це і є майбутнє що наступило вже сьоогдні - нічого ні від кого не сховаєш,
бо інтернет знає все про всіх
і репутаційні збитки будуть найдорожчі і найгірші.
чим далі тим більше.

Хто це усвідомив - той молодець
+50грн !
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 09:15

  Annet_ написав:
  Annet_ написав:Еще 4.03 Банк прислал на Вайбер приглашение на празднование "Дня весни та краси" с "шампанским, пряниками и конфетами" 6.03 после 11:00, пригласил в отделение на Яр.Валу, Киев. Зашла в 12:10 (были другие дела, дай, думаю, посмотрю заодно),за "барной стойкой" (она же рецепция) никого и ничего не было, только сотрудники действительно пили за соседней дверью. Возникает вопрос, зачем эта дешевая замануха, или все выпили за час? :?
Мелочь, конечно, но как-то противно, что ли. И раньше часто подобная ерунда приходила, никогда не ходила, тут просто зашла по случаю. Интересно, оно всегда так?
Конечно, оф. представитель и в куда более важных вопросах никогда не помогал, но просто хотелось бы получить ответ на простой вопрос: "Зачем?"
Спасибо, что "поздравили" с праздником, уважаемый "Конкорд"!

Из Банка перезвонили, извинились и обещали сорри-бонус ;-)
Даже готовы были везти мне его домой, но я уже решила отложить до вторника, чтоб не мучить еще и сотрудника.
Спасибо, реакция просто молниеносная :) И приятно, что так реагируют :)

Вам очень повезло. Мне не то что шампанского, а вообще нихрена не досталось :) Я клиент банка почти 4 года, не снимал деньги когда с 14% упало до 11%, когда все остальные выносили.
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 09:25

Re: Конкорд

  freelanc написав:Я клиент банка почти 4 года

Нее, ну вы ж не девочка... Вам поднесут стаканчик мохито на Покрова, правда нуна хотя бы одну стреляную гильзу с запахом пороха от калаша принести :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 17:58

  clientage написав:
  freelanc написав:Я клиент банка почти 4 года

Нее, ну вы ж не девочка... Вам поднесут стаканчик мохито на Покрова, правда нуна хотя бы одну стреляную гильзу с запахом пороха от калаша принести :lol: :lol:

Якого ще мохіто? Горілки стопарік має бути або сивухи непрозорої з-під кукурудзяного качана... ))
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 18:12

  kreuz написав:
  clientage написав:
  freelanc написав:Я клиент банка почти 4 года

Нее, ну вы ж не девочка... Вам поднесут стаканчик мохито на Покрова, правда нуна хотя бы одну стреляную гильзу с запахом пороха от калаша принести :lol: :lol:

Якого ще мохіто? Горілки стопарік має бути або сивухи непрозорої з-під кукурудзяного качана... ))

Воо, эт класс. Хай готують на на Покрова, ото точно зайду :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 18:16

Re: Конкорд

  clientage написав:Хай готують на на Покрова, ото точно зайду :)
с гильзой ;)?
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 18:49

  Flamingo написав:
  clientage написав:Хай готують на на Покрова, ото точно зайду :)
с гильзой ;)?

да, свеженькой, отстрельну спецом в Чибисе :)
А може хто с хлопцев привезет на праздники :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 19:08

Re: Конкорд

Колеги, а р2р на вхід (у тарифах Дебетному та Ванкард п.п. 8.2 та 8.3 якось трохи по-дебільному написані) безкоштовні ж?

Бо згідно п. 10.2 в обох тарифах вихід по р2р безкоштовний явно прописаний.

І ще, день у день зараховують лише СЕП чи є й інші варіанти?
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz
 
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