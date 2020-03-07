ось це і є майбутнє що наступило вже сьоогдні - нічого ні від кого не сховаєш,
бо інтернет знає все про всіх
і репутаційні збитки будуть найдорожчі і найгірші.
чим далі тим більше.
Хто це усвідомив - той молодець
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 бер, 2020 19:59
ось це і є майбутнє що наступило вже сьоогдні - нічого ні від кого не сховаєш,
бо інтернет знає все про всіх
і репутаційні збитки будуть найдорожчі і найгірші.
чим далі тим більше.
Хто це усвідомив - той молодець
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 07 бер, 2020 09:15
Вам очень повезло. Мне не то что шампанского, а вообще нихрена не досталось Я клиент банка почти 4 года, не снимал деньги когда с 14% упало до 11%, когда все остальные выносили.
Додано: Суб 07 бер, 2020 09:25
Re: Конкорд
Нее, ну вы ж не девочка... Вам поднесут стаканчик мохито на Покрова, правда нуна хотя бы одну стреляную гильзу с запахом пороха от калаша принести
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 07 бер, 2020 17:58
Якого ще мохіто? Горілки стопарік має бути або сивухи непрозорої з-під кукурудзяного качана... ))
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
Додано: Суб 07 бер, 2020 18:12
Воо, эт класс. Хай готують на на Покрова, ото точно зайду
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 07 бер, 2020 18:16
Re: Конкорд
Мои рефералки:
Додано: Суб 07 бер, 2020 18:49
да, свеженькой, отстрельну спецом в Чибисе
А може хто с хлопцев привезет на праздники
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 07 бер, 2020 19:08
Re: Конкорд
Колеги, а р2р на вхід (у тарифах Дебетному та Ванкард п.п. 8.2 та 8.3 якось трохи по-дебільному написані) безкоштовні ж?
Бо згідно п. 10.2 в обох тарифах вихід по р2р безкоштовний явно прописаний.
І ще, день у день зараховують лише СЕП чи є й інші варіанти?
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
Додано: Суб 07 бер, 2020 21:50
п2п сторонним сервисом на вход и выход бесплатно
чтобы была день в день проводка по счету так же можно по зеленой тропинке зайти.
Додано: Суб 07 бер, 2020 22:46
Hack-Stock Это только в рабочие дни. В выходные как и СЭП, проводка всегда на следующий рабочий.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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