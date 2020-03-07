Додано: Суб 07 бер, 2020 19:08

Колеги, а р2р на вхід (у тарифах Дебетному та Ванкард п.п. 8.2 та 8.3 якось трохи по-дебільному написані) безкоштовні ж?



Бо згідно п. 10.2 в обох тарифах вихід по р2р безкоштовний явно прописаний.



І ще, день у день зараховують лише СЕП чи є й інші варіанти?