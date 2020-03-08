Деньги вернули и за один день влепили овер. Хотя в день возникновения его погасил. А кто будет тперь возмещать суммы по процентам и оверам? Алка открещивается и говорит, что сбой прошел не по их вине! О как.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 бер, 2020 23:15
Додано: Нед 08 бер, 2020 07:19
Re: Конкорд
anikola13, пишите заявление эмитенту, что Вы не при делах. Это всё деяния одной из МПС (Mastercard) и каким-то образом Альфа-Банк. К заявлению лепите
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Нед 08 бер, 2020 18:27
Додано: Нед 08 бер, 2020 18:40
1finanсier, см. viewtopic.php?p=4796313#p4796313
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 08 бер, 2020 18:55
И на "зеленую" карту А-банка таким же образом можно из Привата?
Додано: Нед 08 бер, 2020 18:57
Re: Конкорд
Как бы можно, только будет стоить 3 грн, как и обычный СЭП, но ходит быстрее, чем обычный СЭП (день в день).
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
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