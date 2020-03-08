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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 809810811812

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 59
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
19
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
19
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 23:15

  MASolomko написав:anikola13, Алла Вас отправит к банку-эмитенту. Он должен к ним обратиться.

Деньги вернули и за один день влепили овер. Хотя в день возникновения его погасил. А кто будет тперь возмещать суммы по процентам и оверам? Алка открещивается и говорит, что сбой прошел не по их вине! О как.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 07:19

Re: Конкорд

anikola13, пишите заявление эмитенту, что Вы не при делах. Это всё деяния одной из МПС (Mastercard) и каким-то образом Альфа-Банк. К заявлению лепите ссылку.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 18:27

  Hack-Stock написав:
чтобы была день в день проводка по счету так же можно по зеленой тропинке зайти.

А що це за зелена стежка? З привату чи що ?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 18:40

1finanсier, см. viewtopic.php?p=4796313#p4796313
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 18:55

  clientage написав:1finanсier, см. viewtopic.php?p=4796313#p4796313

И на "зеленую" карту А-банка таким же образом можно из Привата?
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 18:57

Re: Конкорд

  Igneus написав:И на "зеленую" карту А-банка таким же образом можно из Привата?

Как бы можно, только будет стоить 3 грн, как и обычный СЭП, но ходит быстрее, чем обычный СЭП (день в день).
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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  #<1 ... 809810811812
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