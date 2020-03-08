Додано: Пон 09 бер, 2020 16:00

Чи вірно зрозумів, що КБ тут чистими платять після проведення за рахунком, але вивести можна лише від 100 грн, хоча на будь-яку картку?



Чи є термін дії у тутешнього КБ?