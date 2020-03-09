За то не нужно стуки терять.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 бер, 2020 09:07
Re: Конкорд
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
Додано: Вів 10 бер, 2020 09:56
Дякую. Взагалі-то я мав надію на 8% за кафе, але ж 5814 мимо каси, тому зачекаємо більш слушної нагоди...
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
Додано: Вів 10 бер, 2020 09:59
Re: Конкорд
а який тут регламент по валюті? то що вчора подав заявку по п'ятничного курсу - просто скасують або наллють за сьогоднішнім менше?
Додано: Вів 10 бер, 2020 10:03
Re: Конкорд
Можете не сумневаться, 100% скасуют.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
|