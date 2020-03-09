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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 810811812813

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 59
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
19
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
19
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 09:07

Re: Конкорд

  ingtrans написав:только будет стоить 3 грн

За то не нужно стуки терять.
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 09:56

  lubarec написав:kreuz 1% грязными,вывести можна после накопления 100 гривен грязными.Срока нет.

Дякую. Взагалі-то я мав надію на 8% за кафе, але ж 5814 мимо каси, тому зачекаємо більш слушної нагоди...
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 09:59

Re: Конкорд

а який тут регламент по валюті? то що вчора подав заявку по п'ятничного курсу - просто скасують або наллють за сьогоднішнім менше?
Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 10:03

Re: Конкорд

  Basilio2020 написав:заявку по п'ятничного курсу - просто скасують

Можете не сумневаться, 100% скасуют.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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  #<1 ... 810811812813
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