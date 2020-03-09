За то не нужно стуки терять.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 бер, 2020 09:07
Re: Конкорд
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Додано: Вів 10 бер, 2020 09:56
Дякую. Взагалі-то я мав надію на 8% за кафе, але ж 5814 мимо каси, тому зачекаємо більш слушної нагоди...
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
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Додано: Вів 10 бер, 2020 09:59
Re: Конкорд
а який тут регламент по валюті? то що вчора подав заявку по п'ятничного курсу - просто скасують або наллють за сьогоднішнім менше?
Додано: Вів 10 бер, 2020 10:03
Re: Конкорд
Можете не сумневаться, 100% скасуют.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
Додано: Вів 10 бер, 2020 10:34
Не пойняяяв, я вчера около 24:00 купил по 25.00, вчера и зачислили на виртуалку. Или как?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 10 бер, 2020 10:45
Ну ось я поповнив Ван кард з карти Форварда, потім оформив обмін, там 1000 грн всього на тест, весь процес вибору валют і подівержденія пройшов, побачив "заявка на обмін прийнята", і все.
Зараз гривні на карті як і були після поповнення, долари не збільшилися, і слідів ніде ніяких, в виписках всі транзакції що до вчора, пополняха карти остання: "після промови адвоката я сумніваюся що мене взагалі грабували"
Додано: Вів 10 бер, 2020 10:53
Basilio2020 Ха, ждут реального прихода денех шоли?
Я с Виртуалки стартовал и на Виртуалку зачислял
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 10 бер, 2020 10:59
В веб-банкинге в верхнем правом углу - синяя кнопка "архив"
В андроид-приложении - верхний правый угол, кнопка из трёх полосочек с кружочками. Тоже архив.
И там видно статус платежа. Иногда можно сразу видеть "брак", и повторить ещё раз
На выходных делал обмен сразу после внешнего манисенда (пумб)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 10 бер, 2020 11:02
Re: Конкорд
Ааа, т.е. намёкиваете, шо никаданездавайся
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 10 бер, 2020 11:09
вчера утром с форварда перекинул на конкорд и поменял на дол. в иб без проблем.
в 17.00 хотел еще пару сотен докупить, но курс был 25,9. не захотел.
а в 21-00 курс в конкорде опять засветился 25. и докупился.
вчера практически под фонд вывел с форварда на разные карты в грн в конкорде и закупился на виртуалку в дол. по 25.
всё прошло быстро и без заморочек.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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