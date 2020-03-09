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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 бер, 2020 11:10
Вкладчик1234 написав:
В веб-банкинге в верхнем правом углу - синяя кнопка "архив"
В андроид-приложении - верхний правый угол, кнопка из трёх полосочек с кружочками. Тоже архив.
И там видно статус платежа. Иногда можно сразу видеть "брак", и повторить ещё раз
На выходных делал обмен сразу после внешнего манисенда (пумб)
такі да, "платіж не успішний"
дякую!
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