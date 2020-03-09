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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 811812813814

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 59
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
19
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
19
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 11:10

  Вкладчик1234 написав:В веб-банкинге в верхнем правом углу - синяя кнопка "архив"
В андроид-приложении - верхний правый угол, кнопка из трёх полосочек с кружочками. Тоже архив.

И там видно статус платежа. Иногда можно сразу видеть "брак", и повторить ещё раз

На выходных делал обмен сразу после внешнего манисенда (пумб)


такі да, "платіж не успішний"
дякую!
Basilio2020
 
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  #<1 ... 811812813814
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