|
|
|
Конкорд
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 бер, 2020 11:10
Вкладчик1234 написав:
В веб-банкинге в верхнем правом углу - синяя кнопка "архив"
В андроид-приложении - верхний правый угол, кнопка из трёх полосочек с кружочками. Тоже архив.
И там видно статус платежа. Иногда можно сразу видеть "брак", и повторить ещё раз
На выходных делал обмен сразу после внешнего манисенда (пумб)
такі да, "платіж не успішний"
дякую!
-
Basilio2020
-
-
- Повідомлень: 244
- З нами з: 15.02.19
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 10 бер, 2020 21:32
kreuz написав: lubarec написав:kreuz
1% грязными,вывести можна после накопления 100 гривен грязными.Срока нет.
Дякую. Взагалі-то я мав надію на 8% за кафе, але ж 5814 мимо каси, тому зачекаємо більш слушної нагоди...
Не нужно и ждать!
В моей забегаловке МСС правильный. Отобедал 2.03. Налили 1%. КБ наливают в течение 2х дней, сказали на КЦ. Снова звонок на КЦ - ждите, дольем до конца недели. Ага! До сих пор 1 % светится.
Сумма была копеечная. Еще я решил, что раз вывод от 100 грн, а я не пользуюсь сейчас картами лудшего в ТСС (то есть, вывода КБ ждать непонятно сколько), то мне выгоднее заплатить Аллой и получить 2% орехами, что и сделал.
кидалово
-
la9
-
-
- Повідомлень: 1712
- З нами з: 02.07.09
- Подякував: 315 раз.
- Подякували: 48 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 10 бер, 2020 21:33
Коллеги, а банк по-прежнему отчитывается в налоговую за КБ - обезличенно, как за %% по депо?
По мне за прошлый год ничего не подал...
-
la9
-
-
- Повідомлень: 1712
- З нами з: 02.07.09
- Подякував: 315 раз.
- Подякували: 48 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|