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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 811812813814

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 59
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
19
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
19
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 11:10

  Вкладчик1234 написав:В веб-банкинге в верхнем правом углу - синяя кнопка "архив"
В андроид-приложении - верхний правый угол, кнопка из трёх полосочек с кружочками. Тоже архив.

И там видно статус платежа. Иногда можно сразу видеть "брак", и повторить ещё раз

На выходных делал обмен сразу после внешнего манисенда (пумб)


такі да, "платіж не успішний"
дякую!
Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 21:32

  kreuz написав:
  lubarec написав:kreuz 1% грязными,вывести можна после накопления 100 гривен грязными.Срока нет.

Дякую. Взагалі-то я мав надію на 8% за кафе, але ж 5814 мимо каси, тому зачекаємо більш слушної нагоди...

Не нужно и ждать! :mrgreen:
В моей забегаловке МСС правильный. Отобедал 2.03. Налили 1%. КБ наливают в течение 2х дней, сказали на КЦ. Снова звонок на КЦ - ждите, дольем до конца недели. Ага! До сих пор 1 % светится.
Сумма была копеечная. Еще я решил, что раз вывод от 100 грн, а я не пользуюсь сейчас картами лудшего в ТСС (то есть, вывода КБ ждать непонятно сколько), то мне выгоднее заплатить Аллой и получить 2% орехами, что и сделал.

кидалово :?:
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 21:33

Коллеги, а банк по-прежнему отчитывается в налоговую за КБ - обезличенно, как за %% по депо?

По мне за прошлый год ничего не подал...
la9
 
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  #<1 ... 811812813814
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