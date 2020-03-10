lubarec написав:kreuz 1% грязными,вывести можна после накопления 100 гривен грязными.Срока нет.
Дякую. Взагалі-то я мав надію на 8% за кафе, але ж 5814 мимо каси, тому зачекаємо більш слушної нагоди...
Не нужно и ждать! В моей забегаловке МСС правильный. Отобедал 2.03. Налили 1%. КБ наливают в течение 2х дней, сказали на КЦ. Снова звонок на КЦ - ждите, дольем до конца недели. Ага! До сих пор 1 % светится. Сумма была копеечная. Еще я решил, что раз вывод от 100 грн, а я не пользуюсь сейчас картами лудшего в ТСС (то есть, вывода КБ ждать непонятно сколько), то мне выгоднее заплатить Аллой и получить 2% орехами, что и сделал.
la9 написав:Коллеги, а банк по-прежнему отчитывается в налоговую за КБ - обезличенно, как за %% по депо?
По мне за прошлый год ничего не подал...
Як перевірити які дані передають банки?
Заходите на https://cabinet.tax.gov.ua/ . Там выбираете ЕК для громадян, далее - Запит про суми виплачених доходів Оттуда подаете электронный запрос, через несколько минут получаете ответ в разделе Вхідні/вихідні документи. Но для всех действий нужна электронная цифровая подпись