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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 812813814815

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 59
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
19
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
19
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 15:02

  tarasum написав:
  uaprofi написав:а как востановить ПИН к карточке?
в Иконе25 говорит введите старый...

Дзвоніть на гарячку,зроблять по замовчуванню


пришлют опять смс с новым пином?
это у них тарифицируется?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 15:17

Re: Конкорд

  uaprofi написав:это у них тарифицируется?

Нет.
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 08:59

Хочу уточнить, пополнение Дебетовой через терминал привата без комиссии? Снятие с дебетки конкорда в банкомате привата тоже без комиссии? Хочу сделать только дебетку и 3 виртуалки во всех валютах.
Striker
 
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