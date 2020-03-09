пришлют опять смс с новым пином?
это у них тарифицируется?
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Додано: Сер 11 бер, 2020 15:02
пришлют опять смс с новым пином?
это у них тарифицируется?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Сер 11 бер, 2020 15:17
Re: Конкорд
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Додано: Чет 12 бер, 2020 08:59
Хочу уточнить, пополнение Дебетовой через терминал привата без комиссии? Снятие с дебетки конкорда в банкомате привата тоже без комиссии? Хочу сделать только дебетку и 3 виртуалки во всех валютах.
Додано: Чет 12 бер, 2020 20:58
Re: Конкорд
А кто-то платил картами с кешбэком в последнее время? Что-то у меня с 5 марта прихода бонусов нет. Глюк или у всех так?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 07:49
Re: Конкорд
Приходять.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 08:19
Посмотрите последние тарифы Дебетовой - раньше было без комиссии. Свою гривневую Дебетовую закрыл, поэтому уже не слежу... Но пополнять проще, правильнее и быстрее в iBox. Перестаньте вы привязываться к вашему примату.
И здесь писали, что карту Дебетовая открывают только под депозиты сейчас.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 10:03
А последний приход за операции какого числа?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 10:09
ребята, подскажите как сюда зайти безналом (не из привата) чтобы бесплатно?!?
смотрю в тарифах все карты на вход с комисом (дебетная, доходная, виртуальная), есть какие пути?!? можно в ЛС
p2p на вход/выход здесь платный?!?
Додано: П'ят 13 бер, 2020 10:23
Lost п2п сторонним сервисом бесплатный. А на Ванкард и СЭП бесплатный.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:24
Re: Конкорд
За операції від 09.03.2020 прийшли.
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