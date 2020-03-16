Был сегодня в ЛуДшем. Все спокойно - сотрудники (коих 8 человек) веселятся над объявлением, которое заставил на входе повесить головной банк, о том что одновременно в отделении могут находится не более 10 человек. То есть максимум только 2 клиента. Остальным объявление предлагает стоять в очереди на улице. По валюте кассир рекомендовала заказывать за 3 дня, но сказала, что если в кассе сумма есть и она ни на кого не заказана, то выдаст без проблем (что в итоге и сделала). Но на продажу наличной валюты они пока операции прекратили. В остальном обстаКАновка нормальная!
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Flamingo написав:Был сегодня в ЛуДшем. Все спокойно - сотрудники (коих 8 человек) веселятся над объявлением, которое заставил на входе повесить головной банк, о том что одновременно в отделении могут находится не более 10 человек. То есть максимум только 2 клиента. Остальным объявление предлагает стоять в очереди на улице. По валюте кассир рекомендовала заказывать за 3 дня, но сказала, что если в кассе сумма есть и она ни на кого не заказана, то выдаст без проблем (что в итоге и сделала). Но на продажу наличной валюты они пока операции прекратили. В остальном обстаКАновка нормальная!
Добрый день, мы продолжаем работать, но вводим санитарный час с 12.30 до 13.30 Так же будут антисептики
Flamingo написав:Был сегодня в ЛуДшем. Все спокойно - сотрудники (коих 8 человек) веселятся над объявлением, которое заставил на входе повесить головной банк, о том что одновременно в отделении могут находится не более 10 человек. То есть максимум только 2 клиента. Остальным объявление предлагает стоять в очереди на улице. По валюте кассир рекомендовала заказывать за 3 дня, но сказала, что если в кассе сумма есть и она ни на кого не заказана, то выдаст без проблем (что в итоге и сделала). Но на продажу наличной валюты они пока операции прекратили. В остальном обстаКАновка нормальная!
Не всё так радужно: 15 мин назад операция на кассе по снятию валюты была неспешной, кассир отправила звонить на горячку, там проинформировали, что согласно распоряжению правления выдачи валюты с карт нет - только в эквиваленте гривной (Одесса, новощепной если что). Не успел, судя по всему..
dr_morgenstern написав:что согласно распоряжению правления выдачи валюты с карт нет - только в эквиваленте гривной
Хто не встиг...можна в айконі на гривневу карту і відкуплятись в бариг з втратами.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.