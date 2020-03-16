Додано: Вів 17 бер, 2020 09:52

Был сегодня в ЛуДшем. Все спокойно - сотрудники (коих 8 человек) веселятся над объявлением, которое заставил на входе повесить головной банк, о том что одновременно в отделении могут находится не более 10 человек. То есть максимум только 2 клиента. Остальным объявление предлагает стоять в очереди на улице. По валюте кассир рекомендовала заказывать за 3 дня, но сказала, что если в кассе сумма есть и она ни на кого не заказана, то выдаст без проблем (что в итоге и сделала). Но на продажу наличной валюты они пока операции прекратили.

В остальном обстаКАновка нормальная!