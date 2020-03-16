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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 814815816817>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 59
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
19
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
19
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 09:52

Re: Конкорд

Был сегодня в ЛуДшем. Все спокойно - сотрудники (коих 8 человек) веселятся над объявлением, которое заставил на входе повесить головной банк, о том что одновременно в отделении могут находится не более 10 человек. То есть максимум только 2 клиента. Остальным объявление предлагает стоять в очереди на улице. По валюте кассир рекомендовала заказывать за 3 дня, но сказала, что если в кассе сумма есть и она ни на кого не заказана, то выдаст без проблем (что в итоге и сделала). Но на продажу наличной валюты они пока операции прекратили.
В остальном обстаКАновка нормальная!
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 09:55

вчера без проблем забрал в отделении дол.
банку + 100
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 09:59

  Flamingo написав:Был сегодня в ЛуДшем. Все спокойно - сотрудники (коих 8 человек) веселятся над объявлением, которое заставил на входе повесить головной банк, о том что одновременно в отделении могут находится не более 10 человек. То есть максимум только 2 клиента. Остальным объявление предлагает стоять в очереди на улице. По валюте кассир рекомендовала заказывать за 3 дня, но сказала, что если в кассе сумма есть и она ни на кого не заказана, то выдаст без проблем (что в итоге и сделала). Но на продажу наличной валюты они пока операции прекратили.
В остальном обстаКАновка нормальная!

Добрый день, мы продолжаем работать, но вводим санитарный час с 12.30 до 13.30
Так же будут антисептики :)
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 10:14

Re: Конкорд

  Банк Конкорд написав:Так же будут антисептики :)
Только для наружного употребления? Или мож и для внутреннего что-нибудь придумаете? ;)
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 10:19

Re: Конкорд

Flamingo написав:Был сегодня в ЛуДшем. Все спокойно - сотрудники (коих 8 человек) веселятся над объявлением, которое заставил на входе повесить головной банк, о том что одновременно в отделении могут находится не более 10 человек. То есть максимум только 2 клиента. Остальным объявление предлагает стоять в очереди на улице. По валюте кассир рекомендовала заказывать за 3 дня, но сказала, что если в кассе сумма есть и она ни на кого не заказана, то выдаст без проблем (что в итоге и сделала). Но на продажу наличной валюты они пока операции прекратили.
В остальном обстаКАновка нормальная!
Не всё так радужно: 15 мин назад операция на кассе по снятию валюты была неспешной, кассир отправила звонить на горячку, там проинформировали, что согласно распоряжению правления выдачи валюты с карт нет - только в эквиваленте гривной (Одесса, новощепной если что). Не успел, судя по всему..
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 11:20

Re: Конкорд

  dr_morgenstern написав:что согласно распоряжению правления выдачи валюты с карт нет - только в эквиваленте гривной

Хто не встиг...можна в айконі на гривневу карту і відкуплятись в бариг з втратами.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 11:35

Re: Конкорд

  Банк Конкорд написав:Так же будут антисептики

на шару чи треба в акцію виграти :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 11:37

  greenozon написав:
  Банк Конкорд написав:Так же будут антисептики

на шару чи треба в акцію виграти :)

Заходить и пользоваться ;)
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 11:53

Re: Конкорд

  Банк Конкорд написав:Заходить и пользоваться

Со своей тарой от 5л можно?
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 12:34

  dr_morgenstern написав:
Flamingo написав:Был сегодня в ЛуДшем. Все спокойно - сотрудники (коих 8 человек) веселятся над объявлением, которое заставил на входе повесить головной банк, о том что одновременно в отделении могут находится не более 10 человек. То есть максимум только 2 клиента. Остальным объявление предлагает стоять в очереди на улице. По валюте кассир рекомендовала заказывать за 3 дня, но сказала, что если в кассе сумма есть и она ни на кого не заказана, то выдаст без проблем (что в итоге и сделала). Но на продажу наличной валюты они пока операции прекратили.
В остальном обстаКАновка нормальная!
Не всё так радужно: 15 мин назад операция на кассе по снятию валюты была неспешной, кассир отправила звонить на горячку, там проинформировали, что согласно распоряжению правления выдачи валюты с карт нет - только в эквиваленте гривной (Одесса, новощепной если что). Не успел, судя по всему..

Да, и по телефону подтверждают путь альфы.
С карт и закончившихся депозитов - выдача только в грн по заниженному курсу. Но, здесь хоть 3% считают.
wig
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