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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 815816817818>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 59
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
19
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
19
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 12:55

wig

А подробности можно ?
Ruslan2453
 
Повідомлень: 1382
З нами з: 13.02.09
Подякував: 15 раз.
Подякували: 207 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 15:44

  Ruslan2453 написав:wig

А подробности можно ?

Подробиці у тарифах по карткам. 3% на залишок у баксах певно...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
Повідомлень: 2316
З нами з: 10.12.07
Подякував: 124 раз.
Подякували: 134 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 15:49

  kreuz написав:
  Ruslan2453 написав:wig

А подробности можно ?

Подробиці у тарифах по карткам. 3% на залишок у баксах певно...

Ванакарта в доларі з 3% на залишок.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлень: 33021
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1656 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 19:12

Альфа-вирус заразил Конкордушку!

Важливі новини від CONCORDBANK!

Шановні клієнти!
У зв’язку з введенням національного карантину в країні CONCORDBANK тимчасово припиняє продавати готівкову валюту в касах банку.

Проте купівля валюти в громадян України здійснюватиметься без обмежень.

Обмін валюти з UAH на євро (€) чи долар ($) кожен клієнт банку може безпечно здійснити не виходячи з дому за допомогою інтернет-банкінгу «icON25» (https://icon25.ua/auth), а зняти кошти у валюті зі своїх рахунків – після закінчення карантину.

P. S. Видача готівкової валюти неможлива з усіх рахунків, зокрема поточних, у т. ч. карткових і депозитних.

Просимо поставитися з розумінням до ситуації.

З повагою команда CONCORDBANK.

https://t.me/YourConcordBank/204
Грйс-мэн
 
Повідомлень: 410
З нами з: 22.01.18
Подякував: 295 раз.
Подякували: 164 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 19:14

Re: Конкорд

Ой не те банки гонтарева с рожковой по пьяни похоронила...
abc111
 
Повідомлень: 2435
З нами з: 17.04.10
Подякував: 80 раз.
Подякували: 265 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 19:20

  Грйс-мэн написав:Альфа-вирус заразил Конкордушку!

Важливі новини від CONCORDBANK!

Шановні клієнти!
У зв’язку з введенням національного карантину в країні CONCORDBANK тимчасово припиняє продавати готівкову валюту в касах банку.

Проте купівля валюти в громадян України здійснюватиметься без обмежень.

Обмін валюти з UAH на євро (€) чи долар ($) кожен клієнт банку може безпечно здійснити не виходячи з дому за допомогою інтернет-банкінгу «icON25» (https://icon25.ua/auth), а зняти кошти у валюті зі своїх рахунків – після закінчення карантину.

P. S. Видача готівкової валюти неможлива з усіх рахунків, зокрема поточних, у т. ч. карткових і депозитних.

Просимо поставитися з розумінням до ситуації.

З повагою команда CONCORDBANK.

https://t.me/YourConcordBank/204

Несите Ваши денежки...
darmet
 
Повідомлень: 2457
З нами з: 29.03.09
Подякував: 46 раз.
Подякували: 156 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 19:45

  Грйс-мэн написав:Альфа-вирус заразил Конкордушку!

Важливі новини від CONCORDBANK!

Шановні клієнти!
У зв’язку з введенням національного карантину в країні CONCORDBANK тимчасово припиняє продавати готівкову валюту в касах банку.

Проте купівля валюти в громадян України здійснюватиметься без обмежень.

Обмін валюти з UAH на євро (€) чи долар ($) кожен клієнт банку може безпечно здійснити не виходячи з дому за допомогою інтернет-банкінгу «icON25» (https://icon25.ua/auth), а зняти кошти у валюті зі своїх рахунків – після закінчення карантину.

P. S. Видача готівкової валюти неможлива з усіх рахунків, зокрема поточних, у т. ч. карткових і депозитних.

Просимо поставитися з розумінням до ситуації.

З повагою команда CONCORDBANK.

https://t.me/YourConcordBank/204

Теперь понятно, о чем на самом деле договаривались узеленского. И, договорились.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4590
З нами з: 06.01.12
Подякував: 59 раз.
Подякували: 297 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 19:52

  wig написав:
  Грйс-мэн написав:Альфа-вирус заразил Конкордушку!

Важливі новини від CONCORDBANK!

Шановні клієнти!
У зв’язку з введенням національного карантину в країні CONCORDBANK тимчасово припиняє продавати готівкову валюту в касах банку.

Проте купівля валюти в громадян України здійснюватиметься без обмежень.

Обмін валюти з UAH на євро (€) чи долар ($) кожен клієнт банку може безпечно здійснити не виходячи з дому за допомогою інтернет-банкінгу «icON25» (https://icon25.ua/auth), а зняти кошти у валюті зі своїх рахунків – після закінчення карантину.

P. S. Видача готівкової валюти неможлива з усіх рахунків, зокрема поточних, у т. ч. карткових і депозитних.

Просимо поставитися з розумінням до ситуації.

З повагою команда CONCORDBANK.

https://t.me/YourConcordBank/204

Теперь понятно, о чем на самом деле договаривались узеленского. И, договорились.

Безналично средства доступны ведь. А открой снятие, так народ уделает банковскую систему за неделю своими выносами.
Son of Sun
 
Повідомлень: 640
З нами з: 25.04.14
Подякував: 94 раз.
Подякували: 87 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 20:04

  Son of Sun написав:Безналично средства доступны ведь. А открой снятие, так народ уделает банковскую систему за неделю своими выносами.

Безналично на что доллары тратить, на порнолаб? А билеты, отели и тп сейчас не в тему.
wig
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Повідомлень: 4590
З нами з: 06.01.12
Подякував: 59 раз.
Подякували: 297 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 20:13

Re: Конкорд

  Son of Sun написав:Безналично средства доступны ведь. А открой снятие, так народ уделает банковскую систему за неделю своими выносами.

+100%

Алени уже с утра сегодня писали - Альфа банкрот! :wink:
la9
 
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