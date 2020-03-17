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Важливі новини від CONCORDBANK! ⠀ Шановні клієнти! У зв’язку з введенням національного карантину в країні CONCORDBANK тимчасово припиняє продавати готівкову валюту в касах банку.
Проте купівля валюти в громадян України здійснюватиметься без обмежень. ⠀ Обмін валюти з UAH на євро (€) чи долар ($) кожен клієнт банку може безпечно здійснити не виходячи з дому за допомогою інтернет-банкінгу «icON25» (https://icon25.ua/auth), а зняти кошти у валюті зі своїх рахунків – після закінчення карантину. ⠀ P. S. Видача готівкової валюти неможлива з усіх рахунків, зокрема поточних, у т. ч. карткових і депозитних. ⠀ Просимо поставитися з розумінням до ситуації.
Важливі новини від CONCORDBANK! ⠀ Шановні клієнти! У зв’язку з введенням національного карантину в країні CONCORDBANK тимчасово припиняє продавати готівкову валюту в касах банку.
Проте купівля валюти в громадян України здійснюватиметься без обмежень. ⠀ Обмін валюти з UAH на євро (€) чи долар ($) кожен клієнт банку може безпечно здійснити не виходячи з дому за допомогою інтернет-банкінгу «icON25» (https://icon25.ua/auth), а зняти кошти у валюті зі своїх рахунків – після закінчення карантину. ⠀ P. S. Видача готівкової валюти неможлива з усіх рахунків, зокрема поточних, у т. ч. карткових і депозитних. ⠀ Просимо поставитися з розумінням до ситуації.
Важливі новини від CONCORDBANK! ⠀ Шановні клієнти! У зв’язку з введенням національного карантину в країні CONCORDBANK тимчасово припиняє продавати готівкову валюту в касах банку.
Проте купівля валюти в громадян України здійснюватиметься без обмежень. ⠀ Обмін валюти з UAH на євро (€) чи долар ($) кожен клієнт банку може безпечно здійснити не виходячи з дому за допомогою інтернет-банкінгу «icON25» (https://icon25.ua/auth), а зняти кошти у валюті зі своїх рахунків – після закінчення карантину. ⠀ P. S. Видача готівкової валюти неможлива з усіх рахунків, зокрема поточних, у т. ч. карткових і депозитних. ⠀ Просимо поставитися з розумінням до ситуації.
Важливі новини від CONCORDBANK! ⠀ Шановні клієнти! У зв’язку з введенням національного карантину в країні CONCORDBANK тимчасово припиняє продавати готівкову валюту в касах банку.
Проте купівля валюти в громадян України здійснюватиметься без обмежень. ⠀ Обмін валюти з UAH на євро (€) чи долар ($) кожен клієнт банку може безпечно здійснити не виходячи з дому за допомогою інтернет-банкінгу «icON25» (https://icon25.ua/auth), а зняти кошти у валюті зі своїх рахунків – після закінчення карантину. ⠀ P. S. Видача готівкової валюти неможлива з усіх рахунків, зокрема поточних, у т. ч. карткових і депозитних. ⠀ Просимо поставитися з розумінням до ситуації.