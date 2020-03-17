RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Конкорд

Конкорд
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 815816817818

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 59
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
19
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
19
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 20:19

  Son of Sun написав:Безналично средства доступны ведь. А открой снятие, так народ уделает банковскую систему за неделю своими выносами.

Безналично доступны только потому, что через этот канал вынос минимальный.
Если бы можно было просто снять в той же Беларуси в банкомате валюту - этот канал бы тоже мгновенно прикрыли. Причём, как и в первом случае, - тоже "неофициально".
А т.к. "граница на замке" - этот канал "великодушно" оставили, т.к. уверены, что через это "окно" много не утечёт.

Технически - никто выдачу не ограничивал. И наверняка "кому надо" - может валюту вынести из кассы (в т.ч. и Альфабанке)

В Дельтах, Михайловских и т.д. - тоже так начиналось
Грйс-мэн
 
Повідомлень: 410
З нами з: 22.01.18
Подякував: 295 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 815816817818
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lel, Ой+, vollena71, Кочевник і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПроКредит (3992)
17.03.2020 20:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.