Son of Sun написав:Безналично средства доступны ведь. А открой снятие, так народ уделает банковскую систему за неделю своими выносами.
Безналично доступны только потому, что через этот канал вынос минимальный. Если бы можно было просто снять в той же Беларуси в банкомате валюту - этот канал бы тоже мгновенно прикрыли. Причём, как и в первом случае, - тоже "неофициально". А т.к. "граница на замке" - этот канал "великодушно" оставили, т.к. уверены, что через это "окно" много не утечёт.
Технически - никто выдачу не ограничивал. И наверняка "кому надо" - может валюту вынести из кассы (в т.ч. и Альфабанке)
В Дельтах, Михайловских и т.д. - тоже так начиналось
Пойти в магазе что-нить купить валютной картой в Украине что мешает? Если прям уже нечем платить. Устаканятся страсти, и выдадут ваши бамажки.
Son of Sun написав:Пойти в магазе что-нить купить валютной картой в Украине что мешает?
Мягко говоря "грабительский" курс
Ожидал и такой ответ. А может на улице слегка загнанный курс светят? Вопрос в доступности средств, а не в невозможности пользоваться деньгами. Толпа леммингов положит любой банк если рванется все снимать одномоментно.
Глупо полностью уходить в другую валюту, если живёшь в стране, где ходит своя деньга. Меня тоже паника и жадность толкала войти на 100% в негривну, выиграл бы 100-500 грн. и что далее? В таких условиях олени выдохнутся и будет более-менее стабильный курс, думаю, даже можем откатиться до 27 в ближайшие дни, недели. Если не будет загона более крупными оленями, с более свободным доступом к валюте и в бОльших объемах.
Son of Sun написав:Пойти в магазе что-нить купить валютной картой в Украине что мешает?
Мягко говоря "грабительский" курс
Ожидал и такой ответ. А может на улице слегка загнанный курс светят? Вопрос в доступности средств, а не в невозможности пользоваться деньгами. Толпа леммингов положит любой банк если рванется все снимать одномоментно.
Глупо полностью уходить в другую валюту, если живёшь в стране, где ходит своя деньга. Меня тоже паника и жадность толкала войти на 100% в негривну, выиграл бы 100-500 грн. и что далее? В таких условиях олени выдохнутся и будет более-менее стабильный курс, думаю, даже можем откатиться до 27 в ближайшие дни, недели. Если не будет загона более крупных оленей, с более свободным доступом к валюте.
На данный момент - кое-как можно согласиться. Но я думаю, что это только самое начало, и вершина айсберга. Ожидаю ужесточения условий расчётов, и новых "покращеных" ограничений
Son of Sun написав:Ожидал и такой ответ. А может на улице слегка загнанный курс светят? Вопрос в доступности средств, а не в невозможности пользоваться деньгами. Толпа леммингов положит любой банк если рванется все снимать одномоментно.
Глупо полностью уходить в другую валюту, если живёшь в стране, где ходит своя деньга. Меня тоже паника и жадность толкала войти на 100% в негривну, выиграл бы 100-500 грн. и что далее? В таких условиях олени выдохнутся и будет более-менее стабильный курс, думаю, даже можем откатиться до 27 в ближайшие дни, недели. Если не будет загона более крупных оленей, с более свободным доступом к валюте.
На данный момент - кое-как можно согласиться. Но я думаю, что это только самое начало, и вершина айсберга. Ожидаю ужесточения условий расчётов, и новых "покращеных" ограничений
Начало-не начало, время покажет. Да, глобально будут понемногу отпускать гривну, но темпы, которые есть за последние дни, - это следствие паники. Учтите, что сейчас де-факто стоим на грани надзвичайного стану. В других странах за выход без необходимости - штрафы конские, полиции полно на улице, а в Украине - зазеркалье.
Son of Sun написав:Учтите, что сейчас де-факто стоим на грани надзвичайного стану. В других странах за выход без необходимости - штрафы конские, полиции полно на улице, а в Украине - зазеркалье.
У нас всего несколько случаев, а не сотни-тысячи. Завтра вообще наверно зомби-апокалипсис начнётся, в связи с отменой междугороднего транспорта, и ограничений в городском. Многие просто физически не смогут добраться на работу
Son of Sun написав:Учтите, что сейчас де-факто стоим на грани надзвичайного стану. В других странах за выход без необходимости - штрафы конские, полиции полно на улице, а в Украине - зазеркалье.
У нас всего несколько случаев, а не сотни-тысячи. Завтра вообще наверно зомби-апокалипсис начнётся, в связи с отменой междугороднего транспорта, и ограничений в городском. Многие просто физически не смогут добраться на работу
Смотрите в корень проблемы: у нас есть эффективные тест-системы и чтобы их применяли в каждом подозрительном случае? Ясно дело, если нечем тестировать, то нет и больных.