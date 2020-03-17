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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 815816817818

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 59
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
19
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
19
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 21:21

  Грйс-мэн написав:
  Son of Sun написав:Безналично средства доступны ведь. А открой снятие, так народ уделает банковскую систему за неделю своими выносами.

Безналично доступны только потому, что через этот канал вынос минимальный.
Если бы можно было просто снять в той же Беларуси в банкомате валюту - этот канал бы тоже мгновенно прикрыли. Причём, как и в первом случае, - тоже "неофициально".
А т.к. "граница на замке" - этот канал "великодушно" оставили, т.к. уверены, что через это "окно" много не утечёт.

Технически - никто выдачу не ограничивал. И наверняка "кому надо" - может валюту вынести из кассы (в т.ч. и Альфабанке)

В Дельтах, Михайловских и т.д. - тоже так начиналось


Пойти в магазе что-нить купить валютной картой в Украине что мешает? Если прям уже нечем платить.
Устаканятся страсти, и выдадут ваши бамажки.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 21:26

  Son of Sun написав:Пойти в магазе что-нить купить валютной картой в Украине что мешает?

Мягко говоря "грабительский" курс
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 21:34

  Грйс-мэн написав:
  Son of Sun написав:Пойти в магазе что-нить купить валютной картой в Украине что мешает?

Мягко говоря "грабительский" курс

Ожидал и такой ответ. А может на улице слегка загнанный курс светят?
Вопрос в доступности средств, а не в невозможности пользоваться деньгами.
Толпа леммингов положит любой банк если рванется все снимать одномоментно.

Глупо полностью уходить в другую валюту, если живёшь в стране, где ходит своя деньга.
Меня тоже паника и жадность толкала войти на 100% в негривну, выиграл бы 100-500 грн. и что далее?
В таких условиях олени выдохнутся и будет более-менее стабильный курс, думаю, даже можем откатиться до 27 в ближайшие дни, недели. Если не будет загона более крупными оленями, с более свободным доступом к валюте и в бОльших объемах.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 21:43

  Son of Sun написав:
  Грйс-мэн написав:
  Son of Sun написав:Пойти в магазе что-нить купить валютной картой в Украине что мешает?

Мягко говоря "грабительский" курс

Ожидал и такой ответ. А может на улице слегка загнанный курс светят?
Вопрос в доступности средств, а не в невозможности пользоваться деньгами.
Толпа леммингов положит любой банк если рванется все снимать одномоментно.

Глупо полностью уходить в другую валюту, если живёшь в стране, где ходит своя деньга.
Меня тоже паника и жадность толкала войти на 100% в негривну, выиграл бы 100-500 грн. и что далее?
В таких условиях олени выдохнутся и будет более-менее стабильный курс, думаю, даже можем откатиться до 27 в ближайшие дни, недели. Если не будет загона более крупных оленей, с более свободным доступом к валюте.

На данный момент - кое-как можно согласиться.
Но я думаю, что это только самое начало, и вершина айсберга.
Ожидаю ужесточения условий расчётов, и новых "покращеных" ограничений
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 21:49

  Грйс-мэн написав:
  Son of Sun написав:Ожидал и такой ответ. А может на улице слегка загнанный курс светят?
Вопрос в доступности средств, а не в невозможности пользоваться деньгами.
Толпа леммингов положит любой банк если рванется все снимать одномоментно.

Глупо полностью уходить в другую валюту, если живёшь в стране, где ходит своя деньга.
Меня тоже паника и жадность толкала войти на 100% в негривну, выиграл бы 100-500 грн. и что далее?
В таких условиях олени выдохнутся и будет более-менее стабильный курс, думаю, даже можем откатиться до 27 в ближайшие дни, недели. Если не будет загона более крупных оленей, с более свободным доступом к валюте.

На данный момент - кое-как можно согласиться.
Но я думаю, что это только самое начало, и вершина айсберга.
Ожидаю ужесточения условий расчётов, и новых "покращеных" ограничений

Начало-не начало, время покажет. Да, глобально будут понемногу отпускать гривну, но темпы, которые есть за последние дни, - это следствие паники.
Учтите, что сейчас де-факто стоим на грани надзвичайного стану. В других странах за выход без необходимости - штрафы конские, полиции полно на улице, а в Украине - зазеркалье.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 22:00

  Son of Sun написав:Учтите, что сейчас де-факто стоим на грани надзвичайного стану. В других странах за выход без необходимости - штрафы конские, полиции полно на улице, а в Украине - зазеркалье.

У нас всего несколько случаев, а не сотни-тысячи.
Завтра вообще наверно зомби-апокалипсис начнётся, в связи с отменой междугороднего транспорта, и ограничений в городском. Многие просто физически не смогут добраться на работу
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 22:06

  Грйс-мэн написав:
  Son of Sun написав:Учтите, что сейчас де-факто стоим на грани надзвичайного стану. В других странах за выход без необходимости - штрафы конские, полиции полно на улице, а в Украине - зазеркалье.

У нас всего несколько случаев, а не сотни-тысячи.
Завтра вообще наверно зомби-апокалипсис начнётся, в связи с отменой междугороднего транспорта, и ограничений в городском. Многие просто физически не смогут добраться на работу

Смотрите в корень проблемы: у нас есть эффективные тест-системы и чтобы их применяли в каждом подозрительном случае? Ясно дело, если нечем тестировать, то нет и больных.
Son of Sun
 
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