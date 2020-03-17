Son of Sun написав: Безналично средства доступны ведь. А открой снятие, так народ уделает банковскую систему за неделю своими выносами. Безналично средства доступны ведь. А открой снятие, так народ уделает банковскую систему за неделю своими выносами.

Безналично доступны только потому, что через этот канал вынос минимальный.Если бы можно было просто снять в той же Беларуси в банкомате валюту - этот канал бы тоже мгновенно прикрыли. Причём, как и в первом случае, - тоже "неофициально".А т.к. "граница на замке" - этот канал "великодушно" оставили, т.к. уверены, что через это "окно" много не утечёт.Технически - никто выдачу не ограничивал. И наверняка "кому надо" - может валюту вынести из кассы (в т.ч. и Альфабанке)В Дельтах, Михайловских и т.д. - тоже так начиналось