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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 816817818819

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 59
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
19
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
19
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 14:47

  Козак-характерник написав:Банк Конкорд скажіть, Дохідна приймає участь в бонусній програмі? І озвучте увесь перелік карт, по яким є кешбек? Дякую! :P

Дохідна не входить до Бонусної Програми.
картки:
дебетова
Зарплатна
Картка ONE
MC Platinum
MC World Elite
VISA Platinum
VISA Infinite
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Представник банку
 
Повідомлень: 744
З нами з: 05.10.15
Подякував: 23 раз.
Подякували: 41 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 14:49

  Банк Конкорд написав:
  Козак-характерник написав:Банк Конкорд скажіть, Дохідна приймає участь в бонусній програмі? І озвучте увесь перелік карт, по яким є кешбек? Дякую! :P

Дохідна не входить до Бонусної Програми.
картки:
дебетова
Зарплатна
Картка ONE
MC Platinum
MC World Elite
VISA Platinum
VISA Infinite

Дякую! По усім карткам 1% брудними кешбека? По операціям в інтернеті нараховуєте кешбек?
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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2

 
Повідомлень: 28018
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1905 раз.
Подякували: 2085 раз.
 
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  #<1 ... 816817818819
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Конкорд (8182)
18.03.2020 14:49
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