Дохідна не входить до Бонусної Програми.
картки:
дебетова
Зарплатна
Картка ONE
MC Platinum
MC World Elite
VISA Platinum
VISA Infinite
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 бер, 2020 14:47
Дохідна не входить до Бонусної Програми.
картки:
дебетова
Зарплатна
Картка ONE
MC Platinum
MC World Elite
VISA Platinum
VISA Infinite
Concord bank: concord.ua
Додано: Сер 18 бер, 2020 14:49
Дякую! По усім карткам 1% брудними кешбека? По операціям в інтернеті нараховуєте кешбек?
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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