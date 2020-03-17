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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 бер, 2020 14:47
Козак-характерник написав:Банк Конкорд
скажіть, Дохідна приймає участь в бонусній програмі? І озвучте увесь перелік карт, по яким є кешбек? Дякую!
Дохідна не входить до Бонусної Програми.
картки:
дебетова
Зарплатна
Картка ONE
MC Platinum
MC World Elite
VISA Platinum
VISA Infinite
Concord bank: concord.ua
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Банк Конкорд
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 745
- З нами з: 05.10.15
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 42 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 18 бер, 2020 14:49
Банк Конкорд написав: Козак-характерник написав:Банк Конкорд
скажіть, Дохідна приймає участь в бонусній програмі? І озвучте увесь перелік карт, по яким є кешбек? Дякую!
Дохідна не входить до Бонусної Програми.
картки:
дебетова
Зарплатна
Картка ONE
MC Platinum
MC World Elite
VISA Platinum
VISA Infinite
Дякую! По усім карткам 1% брудними кешбека? По операціям в інтернеті нараховуєте кешбек?
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Козак-характерник
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- Повідомлень: 28018
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 1906 раз.
- Подякували: 2085 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 18 бер, 2020 15:55
Козак-характерник написав: Банк Конкорд написав: Козак-характерник написав:Банк Конкорд
скажіть, Дохідна приймає участь в бонусній програмі? І озвучте увесь перелік карт, по яким є кешбек? Дякую!
Дохідна не входить до Бонусної Програми.
картки:
дебетова
Зарплатна
Картка ONE
MC Platinum
MC World Elite
VISA Platinum
VISA Infinite
Дякую! По усім карткам 1% брудними кешбека? По операціям в інтернеті нараховуєте кешбек?
Так. Залежить від інтернет-магазину
Concord bank: concord.ua
-
Банк Конкорд
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 745
- З нами з: 05.10.15
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 42 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|