Дохідна не входить до Бонусної Програми.
картки:
дебетова
Зарплатна
Картка ONE
MC Platinum
MC World Elite
VISA Platinum
VISA Infinite
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 бер, 2020 14:47
Дохідна не входить до Бонусної Програми.
картки:
дебетова
Зарплатна
Картка ONE
MC Platinum
MC World Elite
VISA Platinum
VISA Infinite
Concord bank: concord.ua
Додано: Сер 18 бер, 2020 14:49
Дякую! По усім карткам 1% брудними кешбека? По операціям в інтернеті нараховуєте кешбек?
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Сер 18 бер, 2020 15:55
Так. Залежить від інтернет-магазину
Concord bank: concord.ua
Додано: Сер 18 бер, 2020 20:45
Зробіть хоча б 3% кешбек на все, одразу через вас ріки потечуть, бо зараз дефіцит таких пропозицій після зливання Моні й А до малих кешбеків за кредитні та введення Ексімом обов'язкових обертів по персональних картках. Навіть будете кращі за Альфу з її ЕКО кредиткою з 2% чистими за кредитні, але не надто ліквідними бонусами...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну):
Додано: Сер 18 бер, 2020 20:48
Re: Конкорд
Можна навіть запустити анти-вірусну рекламу про те, щоб народ від кешу відмовлявся на користь карткових (ба більше безконтактних) платежів, бо готівка короновірус розносить )))
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну):
Додано: Сер 18 бер, 2020 20:54
в вірусній рекламі не забудьте слово - тріггер!
ну ви зрозуміли
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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