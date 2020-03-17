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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 816817818819

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 60
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
19
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
19
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 14:47

  Козак-характерник написав:Банк Конкорд скажіть, Дохідна приймає участь в бонусній програмі? І озвучте увесь перелік карт, по яким є кешбек? Дякую! :P

Дохідна не входить до Бонусної Програми.
картки:
дебетова
Зарплатна
Картка ONE
MC Platinum
MC World Elite
VISA Platinum
VISA Infinite
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Представник банку
 
Повідомлень: 745
З нами з: 05.10.15
Подякував: 23 раз.
Подякували: 42 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 14:49

  Банк Конкорд написав:
  Козак-характерник написав:Банк Конкорд скажіть, Дохідна приймає участь в бонусній програмі? І озвучте увесь перелік карт, по яким є кешбек? Дякую! :P

Дохідна не входить до Бонусної Програми.
картки:
дебетова
Зарплатна
Картка ONE
MC Platinum
MC World Elite
VISA Platinum
VISA Infinite

Дякую! По усім карткам 1% брудними кешбека? По операціям в інтернеті нараховуєте кешбек?
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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2

 
Повідомлень: 28018
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1906 раз.
Подякували: 2085 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 15:55

  Козак-характерник написав:
  Банк Конкорд написав:
  Козак-характерник написав:Банк Конкорд скажіть, Дохідна приймає участь в бонусній програмі? І озвучте увесь перелік карт, по яким є кешбек? Дякую! :P

Дохідна не входить до Бонусної Програми.
картки:
дебетова
Зарплатна
Картка ONE
MC Platinum
MC World Elite
VISA Platinum
VISA Infinite

Дякую! По усім карткам 1% брудними кешбека? По операціям в інтернеті нараховуєте кешбек?

Так. Залежить від інтернет-магазину
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 745
З нами з: 05.10.15
Подякував: 23 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 20:45

  Банк Конкорд написав:
  Козак-характерник написав:Банк Конкорд скажіть, Дохідна приймає участь в бонусній програмі? І озвучте увесь перелік карт, по яким є кешбек? Дякую! :P

Дохідна не входить до Бонусної Програми.
картки:
дебетова
Зарплатна
Картка ONE
MC Platinum
MC World Elite
VISA Platinum
VISA Infinite

Зробіть хоча б 3% кешбек на все, одразу через вас ріки потечуть, бо зараз дефіцит таких пропозицій після зливання Моні й А до малих кешбеків за кредитні та введення Ексімом обов'язкових обертів по персональних картках. Навіть будете кращі за Альфу з її ЕКО кредиткою з 2% чистими за кредитні, але не надто ліквідними бонусами...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
Повідомлень: 2319
З нами з: 10.12.07
Подякував: 125 раз.
Подякували: 134 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 20:48

Re: Конкорд

Можна навіть запустити анти-вірусну рекламу про те, щоб народ від кешу відмовлявся на користь карткових (ба більше безконтактних) платежів, бо готівка короновірус розносить )))
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
Повідомлень: 2319
З нами з: 10.12.07
Подякував: 125 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 20:54

  kreuz написав:Можна навіть запустити анти-вірусну рекламу про те, щоб народ від кешу відмовлявся на користь карткових (ба більше безконтактних) платежів, бо готівка короновірус розносить )))


в вірусній рекламі не забудьте слово - тріггер!
ну ви зрозуміли :!:
+50грн !
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greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7977
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 501 раз.
 
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  #<1 ... 816817818819
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