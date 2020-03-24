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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 820821822823

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 60
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
19
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
19
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 20:48

  demichh написав:Вчера закончился депо в долларах. Сказали не отдадут (также пытался заказать за 3 дня до этого). Написал в НБУ жалобу (получил ответ что зарегили и ответят после карантина) и жалобу на горячую линию банка. Сёдня позвонили с горячки, сказали доллар есть в отделении, пошел-забрал.


1. Плохо, что банчок подписался под этот НБУшный лохотрон с "самальотами" (поддерживает эту легенду)

2. Хорошо, что банчок понимает, что развод с "самальотами" "шит белыми нитками", и, видя "проблемного клиента", - решает вопрос "по-хорошему" (отступает от заранее оговоренной с НБУ "легенды о самальотах")
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 20:57

Вкладчик1234 А в чём суть "легенды о самальотах" ?
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postal-crazy
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 21:04

  postal-crazy написав:Вкладчик1234 А в чём суть "легенды о самальотах" ?

По легенде, долларовый кеш в Украину поступает (поступал) рейсовыми самальотами. А из-за короны, "самальоты не летают, и не ходят поезда", поэтому наличные доллары будут когда прилетят эти самые "самальоты", - т.е. неизвестно когда.

При этом изобретатели этой легенды продолжают покупать долларовый кеш у населения (куда они его девают, если не отдают?), и умалчивают о судьбе ранее наличного доллара (куда кеш подевался?)

Изобретатели - Альфабанк. Крышует - НБУ. Остальные - поддерживают, и прикрываются этой легендой
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 09:14

Re: Конкорд

  Вкладчик1234 написав:куда они его девают

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