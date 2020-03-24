postal-crazy написав:Вкладчик1234
А в чём суть "легенды о самальотах" ?
По легенде, долларовый кеш в Украину поступает (поступал) рейсовыми самальотами. А из-за короны, "самальоты не летают, и не ходят поезда", поэтому наличные доллары будут когда прилетят эти самые "самальоты", - т.е. неизвестно когда.
При этом изобретатели этой легенды продолжают покупать долларовый кеш у населения (куда они его девают, если не отдают?), и умалчивают о судьбе ранее наличного доллара (куда кеш подевался?)
Изобретатели - Альфабанк. Крышует - НБУ. Остальные - поддерживают, и прикрываются этой легендой
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин